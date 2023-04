El Comité de empresa de VW Navarra pide que la planta siga siendo "estratégica" para garantizar su futuro

El comité de empresa de Volkswagen Navarra y representantes de comités de su parque de proveedores se han concentrado este lunes en la puerta principal de la factoría de Landaben para reclamar a la dirección del Grupo Volkswagen que la planta navarra y sus proveedoras "sigan siendo estratégicas más allá del año 2026" y que el proceso de reconversión hacia el vehículo eléctrico "no solo no deje a nadie fuera, sino que además, nos permita crecer".

Los comités de empresa han suscrito este lunes manifiesto con esta reivindicación, que la representación sindical de Volkswagen Navarra trasladará a la dirección del grupo en las reuniones que tiene previsto mantener el jueves y el viernes de esta semana.

En el acto, decenas de representantes de los trabajadores se han concentrado tras una pancarta en la que se leía en castellano y euskera 'Por el futuro del sector del auto en Navarra'. En la concentración ha estado presente el secretario general de UGT de Navarra, Jesús Santos.

El presidente del comité de empresa de Volkswagen Navarra, Alfredo Morales, ha dado lectura al manifiesto, en el que se reclama que, "en este proceso de trasformación y reconversión hacia la fabricación de vehículos eléctricos y conectados, Volkswagen Navarra y nuestro parque de proveedores sigan siendo estratégicos para la compañía más allá del año 2026, es decir, que este proceso de reindustrialización no solo mantenga lo que tenemos actualmente, si no que nos permita crecer, dadas nuestras condiciones de competitividad demostradas a lo largo de nuestra dilatada trayectoria".

También reclaman al Grupo Volkswagen "un compromiso con esta Comunidad". "Queremos ser partícipes activos del proceso de transformación de la industria automovilística en la Península Ibéríca ya que los resultados obtenidos a lo largo de muchos años deben ser aval suficiente y elementos de fuerza para que desde Volkswagen Navarra se lidere para el resto de plantas de la Península Ibérica", recoge el manifiesto.

Asimismo, los comités de empresa solicitan al Grupo Volkswagen que "atienda nuestras peticiones que en justicia hemos reclamado, dándonos para ello los espacios de interlocución para que podamos conjuntamente conseguir los objetivos que perseguimos". "Por nuestra parte son muy simples, que este proceso de reconversión no solo no deje a nadie fuera, sino que además nos permita crecer", añaden.

El manifiesto exige que "se cuente con los representantes de los trabajadores para acordar lo que ha de ser el proceso de reconversión de nuestra industria y que va a suponer un reto histórico, nada más y nada menos que el proceso de transformación hacia una nueva era, la fabricación de vehículos eléctricos y conectados". "Una nueva industria que va a liderar la fabricación de vehículos debido a la aplicación de las nuevas normativas, provocadas y que a su vez son muy necesarias para paliar el efecto devastador del cada vez más acuciante cambio climático", expone.

El texto continúa señalando que "no ha sido fácil llegar hasta aquí y tampoco va a ser lo que nos queda por delante, pero los comités de las empresas que forman el tejido industrial en torno a Volkswagen Navarra tenemos muy claro que vamos a exigir un justo reconocimiento al trabajo que realizamos cada día y venimos realizando año tras año".

En esa línea, el manifiesto recoge que "hoy nos encontramos a las puertas de decisiones trascendentales para el devenir del futuro de la industria en nuestro país, con una gran repercusión en nuestra compañía y que tiene que ver con la entrada en vigor de la normativa EU7 -sobre la desaparición de los vehículos de combustión-".

Del mismo modo, señala que "estamos a las puertas de conocer la previsión de la planificación que el grupo Volkswagen realizará para la península ibérica y como consecuencia para VW Navarra y todo nuestro entorno industrial".

En relación a lo anterior, los comités de empresa advierten de que "las últimas noticias que se nos han trasladado por parte de la dirección no son muy positivas: limitación de volúmenes de producción muy por debajo de lo pactado, inestabilidad e incertidumbre de nuestro parque de proveedores, falta de financiación para inversiones capitales para nuestra garantía de empleo y desarrollo industrial, y además una desconcertante falta de liderazgo que a su vez traslada incertidumbre a toda la sociedad navarra".

Por ello, en estos momentos de "gran inestabilidad", han decidido plantear a la dirección del Grupo Volkswagen las reivindicaciones que recoge el manifiesto.

