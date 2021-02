Comienzan las obras para convertir la N-121-A en una vía 2+1

Este lunes han comenzado las obras para convertir la N-121-A en una vía 2+1. Obras que afectan a los cinco primeros kilómetros que separan la glorieta de los túneles de Ezcaba de la travesía de Olave, en Navarra.

Estas obras tienen una duración estimada de 8 meses y el objetivo es mejorar la seguridad y funcionalidad de esta carretera que comunica más de 30 localidades y que registra una elevada siniestralidad. Las actuaciones en este primer sector cuentan con un presupuesto de 8,1 millones de euros procedentes de los Presupuestos Generales del Estado.

Esta primera actuación se ha estructurado de forma que la afección al tráfico en los 5 kilómetros afectados sea la menor posible. No se prevé ni cortar el tráfico de la carretera ni la ejecución de desvíos completos de la calzada; no obstante, se limitará la velocidad de circulación a 60 kilómetros por hora y, además, se establecerán tramos de paso alternativo durante algunas fases de la obra, siendo preciso entonces limitar la velocidad a 40 km/h en esas zonas concretas. Se prevé que se produzcan retenciones en las horas punta pero, a diferencia de otras ocasiones, esta vez no se han establecido desvíos obligatorios a la AP-15 en función de las matrículas pares o impares.

La Presidenta, que ha estado acompañada en la visita por el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, y el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, ha conocido los detalles de la conversión de esta carretera. Cabe destacar que por la vía Pamplona-Behobia circulan diariamente en torno a 10.000 vehículos, de los que 2.800 son pesados.

Las mejoras en este primer tramo conllevarán la construcción de tres nuevas rotondas para garantizar las conexiones con las vías que entroncan con la carretera nacional y mejorar su seguridad vial. Se construirá una rotonda en la actual intersección de la carretera del camping de Ezcaba y el Hostal Aguirre, de forma que dará acceso y salida a Oricáin y suprimirá la actual glorieta partida con la carretera NA-2552. Los accesos sur y norte a Sorauren se modificarán para disponer dos nuevas rotondas.

Vías 2+1, una solución testada internacionalmente

Las vías 2+1 se diseñan como carreteras de doble sentido de circulación con tres carriles disponibles, de forma que el carril central se destina al adelantamiento en una u otra dirección a través de intervalos regulares separados del otro sentido de circulación por una mediana infranqueable.

Se trata de un diseño de vía muy extendido internacionalmente desde hace muchos años por su eficacia en cuanto a seguridad vial y funcionalidad. Sus principales ventajas son que suprime el 100% de los adelantamientos con circulación en sentido contrario, lo que reduce significativamente el riesgo de colisión frontolateral, que es la causa más lesiva de la accidentalidad actual de la N-121-A. Además, permite disipar las colas con mayor facilidad, ya que se optimizan las zonas de adelantamiento.

No afecta a la velocidad media del recorrido al ofrecer espacios regulares para el adelantamiento. Cabe destacar que no produce un efecto llamada en la circulación de vehículos pesados por la obligación de éstos a reducir su velocidad e incluso detenerse en los elementos de calmado de tráfico, como las rotondas que facilitan las conexiones con las vías próximas.

El tramo Ezcaba-Olave, al detalle

El primer tramo de la N-121-A contempla el desdoblamiento del tramo inicial entre la actual glorieta de los túneles de Ezcaba y la nueva, de 40 metros de diámetro interior, prevista entre la actual intersección con la carretera del camping de Ezcaba (NA-4210) y el Hostal Aguirre. De este modo, el tramo comenzará con una vía de dos carriles por sentido separados por una mediana continua de dos metros con barrera vertical, lo que conlleva la supresión del actual acceso (tipo glorieta partida) a Oricáin a través de la NA-2552, la anulación del tramo inicial de esta carretera y el desplazamiento y transformación en una glorieta de la intersección en T actual con la NA-4210.

Anexa al nuevo trazado se ha previsto una vía de servicio en su margen izquierda de 200 metros (entre el 6+600 y el 6+800), a la que se accederá por el antiguo trazado de la NA-4210. Dispondrá de dos sentidos de circulación y estará separada del tronco principal por una terciana de 2,5 metros de anchura, donde se dispondrá de barrera vertical de igual tipología que la mediana y barrera de metacrilato de protección acústica de 4 metros para proteger acústicamente a las viviendas colindantes. También se ha previsto la colocación de otros 100 metros de pantalla con iguales características, en la margen derecha entre los p.k.6+350 y 6+450.

La nueva glorieta (pk 6+900) tendrá cuatro conexiones: las dos de la N-121-A, la nueva conexión con la NA-4210 y la relativa al trazado modificado de la NA-2552 por el que se accederá a Oricáin desde la vertiente norte. Desde la misma y hasta la nueva glorieta del acceso sur de Sorauren, el proyecto prevé una vía 2+1, con dos carriles de circulación en dirección norte, mediana de dos metros de anchura con barrera vertical metálica y un carril sentido sur.

El tramo correspondiente a la actual variante de Sorauren mantiene su disposición actual de carriles, pero los sentidos estarán separados mediante una mediana de 1 metro con barrera metálica vertical. Se colocará además un vallado perimetral exterior en ambos márgenes para proteger la carretera del posible acceso de la fauna y redirigirlo a las estructuras sur y norte sobre el río que se consideran zonas seguras de paso habilitadas para ello. Además, en ambos lados de la carretera se incluirán dos zonas de escape en dicho vallado para aquellos animales que puedan acceder a la misma por ambos extremos.

A continuación, desde la rotonda proyectada en el acceso Norte a Sorauren (pk 9+000) hasta núcleo urbano de Olave (pk 10+200), el proyecto contempla un tramo inicial de transición de un carril por sentido de unos 300 metros con mediana señalizada con pintura. En este tramo se anexará una vía de servicio entre los p.k. 9+000 y 9+150, de un solo carril sentido sur en su margen izquierda, con el fin de facilitar el acceso a las viviendas situadas en esa zona y con una separación con la carretera de iguales características que la de Oricain.

El tramo final de 2+1 se ha proyectado con doble carril en sentido norte y un carril sentido sur con mediana de dos metros de anchura con barrera vertical metálica hasta la actual intersección con la NA-4212, Olaiz. Este cruce se modifica añadiendo un tercer carril central de espera para los giros a izquierda de salida. La parte final contempla un último tramo de transición de la vía 2+1 a la actual travesía de Olave.