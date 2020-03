El colegio Santa Luisa de Marillac de Barañáin continúa con su acción docente con normalidad

El colegio Santa Luisa de Marillac de Barañáin, donde trabaja la joven que este jueves dio positivo por coronavirus, no va a suspender su actividad docente. Y es que según ha informado la dirección del centro el caso positivo de coronavirus se ha pillado “muy a tiempo” y por ello continúa su acción docente con "normalidad".

Así lo ha expuesto este viernes la directora del centro educativo, sor María Jesús Arrula, en una rueda de prensa celebrada en el colegio, en la que ha pedido "tranquilidad". Le han acompañado el director pedagógico, Martín Salazar; la jefa de estudios de Secundaria y el director general de Educación del Gobierno foral, Gil Sevillano.

Ha detallado Arrula que el Instituto de Salud Pública les comunicó ayer el caso positivo en coronavirus de esta profesora de apoyo en los ciclos de Infantil y primero de Primaria. Según ha señalado, siguiendo el protocolo establecido se ha convocado a las familias de alumnos de ambas etapas educativas a una reunión que ha tenido lugar a las 9 horas de este viernes.

A la reunión han asistido representantes de Salud Pública, el director general de Educación, la inspectora del centro y la alcaldesa de Barañáin, María Lecumberri. Desde el centro escolar creen que la joven, de 27 años, no tuvo tiempo de contagiar.

En la reunión se les ha explicado a las familias de los alumnos de esta profesora el protocolo que deben seguir y las medidas preventivas. Durante 14 días tienen que tomar a los niños la temperatura tanto por la mañana como por la noche. Si detectan fiebre tienen que llamar rápidamente al 112.

Algunas familias han decidido no llevar este viernes a sus hijos al colegio y el centro lo entiende, porque según ha dicho la directora "la libertad de las familias es total porque el miedo es libre" y por lo tanto pueden decidir no enviar a sus hijos a clase, "una decisión personal" que no ha cuestionado.

De igual forma han sido informados de la situación los profesores del colegio, aunque según el director de estudios, Martín Salazar, la joven afectada por el coronavirus no tiene un contacto ni diario ni intenso con la mayoría de ellos, razón por la que por ahora al parecer no se ha hecho la prueba del coronavirus a ninguno