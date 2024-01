COCEMFE Navarra apoyó a 1000 personas con discapacidad a encontrar trabajo y logró 550 empleos

COCEMFE Navarra (federación de asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica) apoyó a 1000 personas con discapacidad en su búsqueda de empleo el pasado año, logrando un total de 550 contratos. Se trata de los mejores resultados obtenidos por parte de su servicio de empleo AVANZA, cifras que demuestran “que la mayor parte de las personas con discapacidad que llaman a nuestra puerta encuentran trabajo” y sobre todo que “las empresas navarras confían cada vez más en este colectivo y no sólo por obligación, sino por convicción”.

Según el Informe sobre la Discapacidad en Navarra, más del 60% de las personas con discapacidad en edad de trabajar no tiene empleo. Sin embargo, COCEMFE Navarra detecta que poco a poco “las empresas valoran de forma más positiva la incorporación de personas con discapacidad y en particular a través de nuestros servicios”. “La normativa obliga a las empresas a tener un 2% del personal con discapacidad si su plantilla supera las 50 personas. Tras 15 años de experiencia, vemos que la empresa que prueba repite y no por evitar posibles sanciones o por las ayudas a la contratación, sino por convicción”, explica Cristina Mondragón, presidenta de Cocemfe Navarra.

En este sentido y “como propósito para este año”, anima al tejido empresarial a “liberarse de prejuicios” y probar la contratación de personas con discapacidad como ya lo hacen más de 400 empresas fidelizadas por COCEMFE Navarra, además de animar a las personas con discapacidad a “mejorar sus competencias para tener mayores oportunidades de incorporarse a un mercado laboral “todavía adverso”. “El trabajo es más que un trabajo para las personas con discapacidad por los mayores obstáculos que encuentran y porque les aporta una mayor autonomía tanto económica como personal”

De hecho, empleo y salud son algunos de los retos de la discapacidad para el 2024, explican desde Cocemfe Navarra, que hace balance del pasado año para un colectivo formado por mas de 41.000 personas en la Comunidad foral. Un balance con datos que invitan a la esperanza como la puesta en marcha de un nuevo baremo de la discapacidad tras décadas de espera o el incremento de contratos indefinidos tras la nueva legislación, pero también con sombras como el alza de los precios o las listas de espera en salud. “Son cuestiones que afectan al conjunto de la ciudadanía pero que hacen mella en quienes cuentan con menos ingresos y una salud más precaria. Porque cuando tienes una enfermedad crónica o que evoluciona rápidamente, la espera te quita la vida”, explica Mondragón

A su juicio, “el 2024 tiene que ser un año para avanzar hacia una sociedad más inclusiva pero también hacia una atención sanitaria más eficiente a través de la nueva Ley Foral de Salud y de una apuesta decidida por eliminar las listas de espera en salud”.

COCEMFE Navarra es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida y autonomía de las personas con discapacidad a través de servicios propios y la representación de sus 18 asociaciones miembro. El pasado año atendió unas 3000 personas en ámbitos como empleo, formación, ocio, bonotaxi, igualdad, vida independiente, accesibilidad o vivienda.