Colegio Claret Larraona homenajea a FCSE y militares asesinados por ETA en Navarra

Alumnos del Colegio Claret Larraona homenajearán a las víctimas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del ejército asesinados por ETA el lunes a las 19:00 horas en el Colegio Mayor Larraona.

Eduardo Ortiz, profesor del Colegio Claret Larraona ha pasado por los micrófonos de Cope Navarra para este acto, “que es el cierre de tercer año de proyecto sobre ETA”.





Eduardo Ortiz ha indicado que quieren presentar a la sociedad “qué han hecho estos chicos, qué han aprendido, qué han vivido...”. Así como realizar “un homenaje a estos 32 ciudadanos que se dejaron la vida en Navarra”. Llevan todo el año trabajando en este colectivo “que probablemente sean el del más olvidado”.

Durante estos tres años han pasado varias personas relavantes, como Mayor Oreja, y han aportado su testimonio sobre ETA

Según Eduardo Ortiz, es complicado explicar todo el horror que soportó Navarra con el terrorismo de ETA por el “hecho de no haberlo vivido” en sus propias carnes. Además, ha expresado que “esta generación de chavales jóvenes tienen más dificultad para conectar con estas cosas” porque “van a su bola”, viven en “en su burbuja”. “Aterrizar en el aula con que hace cuatro días en Navarra se estaba matando por razones políticas, que se estaba persiguiendo a la gente...”. Durante este curso, también han escuchado testimonios de personas que han vivido el terror en primera persona y “que todavía hoy no pueden hacer vida normal”. Se sorprenden de lo vivido, “flipan” porque no se lo explican.

Placa homenaje a José Luis Prieto en la Avenida Barañáin de Pamplona.EUROPA PRESS

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Sin embargo, Eduardo Ortiz indicaba que una vez conectado con ellos, los chavales se han interesado mucho en el tema. “Es costoso, pero una vez que empiezas y se despierta al interés, son chavales muy frescos, esponjas, y se interesan muchísimo”.

“Es un acto único, que no se ha hecho nunca”, aseguraba Eduardo Ortiz. “Esta es nuestra pequeña aportación a la convivencia”. Este homenaje a las 32 víctimas se celebrará el lunes a las 19:00 horas en el Colegio Mayor Larraona, con entrada libre. Allí, cada víctima recibirá el homenaje de una pareja de alumnos diferente.

Proyecto del Colegio Claret Larraona

En octubre de 2011, ETA anunció que dejaba las armas. Apenas 10 años después, en octubre pasado, un estudio de la UPNA descubría que solamente el 57% de los alumnos/as de la ESO, en Navarra, sabe qué fue ETA y apenas un 0,5% conoce el asesinato de Miguel Ángel Blanco.

En este proyecto de Aprendizaje-Servicio, coordinado por el profesor Eduardo Ortiz, quince chicos y chicas de 2º de Bachillerato han tenido ocasión de conocer de primera mano el testimonio de treinta protagonistas de aquella época. Todas estas personas se han acercado al Colegio lejos de los focos mediáticos y han tenido la generosidad de compartir sus vivencias desde la humildad de un pequeño proyecto educativo.





Políticos como Juan Mari Atutxa, Javier Remírez, Jaime Mayor Oreja, Patxi Zabaleta, Carlos Iturgaiz, Joseba Asirón, Miguel Sanz, Juan Cruz Alli, Eduardo Santos o Patxi López; periodistas como Juan Yeregui (RNE), Lourdes Pérez (Diario Vasco) o Javier Domínguez; víctimas de ETA como Tomás Caballero, Maixabel Lasa, Josu Elespe, Gorka Landaburu o Sara Buesa; Aitziber Berrueta, hija de Ángel Berrueta asesinado por un policía nacional en activo; Itziar Zabalza, hermana de Mikel Zabalza, muerto tras ser detenido por error en una operación antiterrorista, (estando su muerte todavía por esclarecer); Joseba Azkarraga (portavoz de SARE; movimiento de apoyo a los presos de ETA); mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil; miembros de movimientos sociales pacifistas como Miguel Izu, de Gesto por la Paz; José Manuel Ayesa, de empresarios de Navarra…

Homenaje a Francisco Casanova en Berriozar.EFE: Jesús Diges





Este acercamiento poliédrico a lo sucedido en un pasado tan cercano en el tiempo, y que tanto sigue marcando nuestra sociedad, pero tan alejado -a priori- de los intereses y conocimientos de chicos y chichas de 17 años, les ha permitido conocer a fondo lo sucedido y formarse un criterio y opinión propios sobre todo ello.