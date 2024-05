Carlos Mosquera: "Al principio nos decían 'estáis locos, pero qué estáis haciendo'”

Por los micrófonos de Cope Navarra ha pasado Carlos Mosquera, director del coro de Cinfa, la empresa ganadora de esta segunda competición de Coros de Empresa organizado por la Cámara de Comercio y el Orfeón Pamplonés. Carlos Mosquera no había dirigido nunca: “Ha sido la experiencia súper enriquecedora porque es lanzarme al vacío, es aprender una nueva habilidad. Me he sentido también muy bien arropado por mis compañeros, siendo conscientes de todas mis debilidades iniciales”. Ha querido resaltar la ayuda y el acompañamiento del Orfeón a través de Mari Paz Arizkun, que también ha pasado por los micrófonos de Cope Navarra.





Por detrás del coro de la empresa Cinfa quedaron el coro de la Upna/Nup Abesbatza y el coro de Vedruna. Carlos Mosquera ha querido felicitar a todos los coros por su trabajo. Mari Paz Arizkun, subdirectora del Orfeón, ha querido destacar el nivel de los coros.

Carlos Mosquera ha indicado que hubo un momento en el que estuvieron a punto de tirar la toalla los 17 integrantes del coro de Cinfa. Sin embargo, ahora están recibiendo las felicitaciones y el cariño de todos sus compañeros. “Al principio nos decían “estáis locos, pero qué estáis haciendo”. Hay gente que es muy muy tímida y hemos escuchado muchas cosas. La verdad es que toda la experiencia en este sentido ha sido preciosa. Ver cómo hemos ganado confianza”.

En esta segunda edición han participado siete empresas y un total de 120 coralistas de empresa. En la anterior resultó ganador el coro de Caja Rural de Navarra, que cantó tres obras fuera de concurso en esta edición, como coro invitado. Esa es la intención también del Orfeón y de este certamen, que los coros tengan continuidad.

Los directores de los coros ganadores Carlos Mosquera, director de Cinfa; Carlos Medrano, por Upna; y María Lacunza, de Vedruna, fueron los encargados de recoger los premios. En esta edición han participado, además, los coros de CPEN (empresas públicas de Navarra), Hospital San Juan de Dios, Nordex y BSH electrodomésticos, han informado desde la organización del certamen.









Cada coro interpretó una obra obligatoria, la misma para todos los coros, y una obra de libre elección. A lo largo de los últimos meses, cada coro ha ensayado para preparar estas obras, y ha recibido sesiones de apoyo del Orfeón Pamplonés, además de un ensayo conjunto.

Uno de los principales objetivos de la competición es "fomentar y potenciar las capacidades de los trabajadores a través del trabajo coral: la flexibilidad, el trabajo en equipo, el esfuerzo, la cooperación, la empatía; todo ello a través de una sana competencia". Además, con esta actuación, se pretende "vincular los valores musicales/corales a los empresariales, potenciar la cultura musical entre las empresas navarras y promover la responsabilidad social de las empresas en el ámbito musical".

La gala contó con una actuación de Javier Erro. En el jurado estuvieron Igor Ijurra, director del Orfeón, Maripaz Arizkun, subdirectora y coach de los coros de empresa, Javier Erro, cantante y antiguo componente de la Escuela Coral del Orfeón, Mercedes Gorría, profesora de canto y directora del Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate y Celia Poza, ex cantante de la Coral de Cámara de Pamplona y responsable de Formación de la Cámara de Comercio.