Cáritas Navarra exige a todas las administraciones públicas la atención presencial

El director de Cáritas Diocesana de Pamplona-Tudela, Ángel Iriarte, ha advertido de que la pandemia de Covid-19 está generando "una nueva exclusión, la de todas las personas que no pueden hacer sus gestiones telemáticamente porque no tienen formación o no tienen los medios" y ha exigido a todas las administraciones públicas la atención presencial para que "no quede gente marginada".

Así lo ha señalado Iriarte en una rueda de prensa que ha ofrecido este jueves y en la que también ha pedido a los partidos políticos "un gran pacto sobre la vivienda" al ser "un muro insalvable en el trabajo social".

Para el responsable de Cáritas en Navarra, estos son dos de los problemas "más graves" que está dejando la pandemia en Navarra, un tiempo en el que, además, "no se ha solucionado ninguno de los problemas sociales" que había, sino que "se han acentuado algunos de los que ya éramos conscientes y ha puesto de relieve otros a los que no les estábamos dando importancia".

En este sentido, Iriarte ha advertido de la brecha digital que está generando la pandemia y ha remarcado que está afectando "no sólo a las personas excluidas, sino también a muchas incluidas". En su opinión, "lo más grave de esta exclusión es que no la está produciendo el capital, sino la administración pública, tanto del Estado como de Navarra, que son los responsables de la no atención presencial".

En este punto, ha remarcado que "esto no afecta sólo a usuarios, sino también a instituciones como Cáritas", ya que, por ejemplo, desde la Oficina de Extranjería "se indicaba a la gente que Cáritas hacía los trámites que no estaban haciendo ellos".

Según ha expuesto Iriarte, "eso provocó que los lunes y martes, el 80-90% de las llamadas a Cáritas para pedir cita fueran para pedir ayuda para hacer gestiones de extranjería". "Ese volumen nos colapsaba la institución, prácticamente estábamos solo para eso, para hacer lo que no estaban haciendo otros que les correspondería hacer", ha subrayado.

Ante esta situación, ha explicado que han decidido cerrar temporalmente esa gestión, ya que, según ha dicho, el papel de Cáritas "no es convertirnos en un gestor de trámites burocráticos, sino ayudar a las personas excluidas". "Si tienen que hacer esos trámites les ayudaremos, pero no podemos ser la oficina que hace todos los trámites de inmigración", ha subrayado.

Por este motivo, ha exigido tanto a la Delegación del Gobierno como al Departamento de Políticas Migratorias y Justicia que "solucionen la atención de todos los problemas burocráticos, de papeleo y gestiones con el tema de extranjería".

PACTO POR LA VIVIENDA

En cuanto a la situación de la vivienda, Iriarte ha advertido de que en la actualidad "hay una parte de la sociedad que vive hacinada, si es que encuentra un sitio donde vivir" y ha explicado que el 53% de las personas atendidas por Cáritas está compartiendo piso, muchas veces una habitación en la que vive más de una persona.

Según ha expuesto, "si Cáritas encuentra en su trabajo diario algún muro es el de la vivienda" y ha afirmado que "es imposible encontrar ya no una vivienda, sino una habitación".

Por ello, ha llamado a los políticos a alcanzar "un gran pacto sobre la vivienda, un plan a medio y largo plazo". Y ha advertido de que "si eso no se realiza, dentro de una década o dos en las ruedas de prensa del ámbito social seguiremos diciendo que la vivienda es un verdadero problema, que es un muro insalvable en el trabajo social".

MÁS DE 5.900 ATENCIONES

Por otro lado, el responsable de Cáritas en Navarra ha dado a conocer algunos de los principales datos sobre las atenciones que ha realizado la entidad durante este año y ha precisado que hasta el 30 de noviembre el numero de personas atendidas es de 5.928, aproximadamente un 8% menos que el año anterior. Los destinatarios totales de las atenciones han sido 14.368.

No obstante, Ángel Iriarte ha remarcado que con todo lo vivido con el Covid "es complicado" comparar los datos con los del año anterior y ha atribuido el descenso de casos al tiempo de confinamiento y la llegada de menos personas por el cierre de fronteras.

Además, ha explicado que aunque el número total de personas atendidas ha descendido, sí que han aumentado las atenciones en algunos de los programas, como los de acompañamiento (163 familias frente a las 144 de 2019); proceso residencial (111 personas frente a las 103 del año pasado); centro de día (185 personas cuando en 2019 fueron 160) y el servicio de inmigración (2.340 frente a 2.289 de 2019).

TENDENCIAS Y CAMBIOS

Por otro lado, Ángel Iriarte ha comentado algunas de las tendencias y cambios que están observando en cuanto a los usuarios atendidos por la entidad. Así, según ha detallado, sigue aumentando el porcentaje de personas sin papeles que se atiende, un 29,13% este año frente al 26,86% de 2019.

Ha precisado, además, que está variando la tendencia del origen de las personas atendidas por primera vez. De este modo, durante este año el 29,49% de las personas procedían de Navarra; el 45,41% de su país de nacimiento; el 3,37% de otro país; y el 21,73% de otras comunidades autónomas.

Respecto al año pasado, desciende el número de los que vienen directamente del país de origen (al estar cerradas las fronteras), mientras que aumentan significativamente los procedentes de otras comunidades (del 12,67% de 2019 al 21,73%), principalmente de Madrid, Cataluña y Euskadi.

Para Iriarte, este aumento de atenciones a personas procedentes de otras comunidades podría explicarse por "las condiciones de cobertura que se están dado en un sitio u otro" o por "el fracaso del ingreso mínimo vital denegando el mayor número de solicitudes". "Quizá por ahí podría venir, pero tampoco lo hemos estudiado a fondo", ha comentado.

Además, sigue aumentando el porcentaje de personas extranjeras atendidas llegando este año al 73,94%, un punto más que el año anterior. Los países principales de origen son Colombia, Marruecos y Perú.