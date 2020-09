Caja Rural-Seguros RGA cierra con balance satisfactorio su gira europea

El cuarto puesto de Orluis Aular en la jornada final de Belgrade Banjaluka puso fin este lunes a un cargado bloque de competición para los hombres de Caja Rural-Seguros RGA. Unos días en los que la formación verde ha debutado en Hungría, Serbia o Bosnia, firmando resultados muy positivos y asumiendo roles relevantes en el desarrollo de las carreras.

Al éxito de Jon Aberasturi en el Tour de Hungría se sumó el pasado viernes la victoria de Xavi Cañellas en la primera jornada de Belgrade Banjaluka, rematando una fuga en la que también marchaban sus compañeros Oier Lazkano y Oier Ibarguren. Además, Orluis Aular sumó un segundo puesto al sprint en la tercera jornada de la prueba bosnia. En la general, a pesar de no tener su mejor día en la etapa reina, Cañellas y Lazkano concluían dentro del Top 10.

Rubén Martínez (director deportivo): "No podíamos esperar menos de estas giras. Tenemos que venir con la actitud de buscar la victoria, conscientes de que aquí somos uno de los equipos más fuertes y hay que intentar siempre luchar por todo. Lo hemos intentado con victorias parciales y la general. Entre Hungría, Serbia y Bosnia nos volvemos con dos victorias, que está muy bien. Hemos buscado también la general y más triunfos, pero a veces la suerte, los rivales -que también están fuertes- cuentan".

"No hemos tenido miedo nunca de tomar el mando y así hemos competido. Cada ciclista ha cumplido con su función tanto en Hungría como aquí. Se dio la circunstancia de que el primer día se ganó con Xavi Cañellas y, aunque después no salió cara a la general, decidimos apostar por ellos, por la juventud, como siempre en Caja Rural-Seguros RGA. Todos han estado bien, incluso el stagiaire Oier Ibarguren. Me quedo con la alegría de ver a gente que trabaja duro consiguiendo victorias y resultados. Es el reflejo de que se están haciendo las cosas bien".

Las próximas paradas en el calendario de Caja Rural-Seguros RGA serán el Tour de Luxemburgo (15-19 de septiembre) y dos clásicas italianas: Giro della Toscana (16/09) y Coppa Sabatini (17/09).