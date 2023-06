Barkos apuesta por reeditar el "Gobierno Prograsista" y plantea a Geroa Bai para la Presidencia del Parlamento

La candidata de Geroa Bai a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha expresado este jueves "la disposición y la convicción de Geroa Bai en la conformación de un gobierno progresista y plural para la próxima legislatura" en Navarra y ha defendido además que Geroa Bai asuma la Presidencia del Parlamento de Navarra, como ha hecho los últimos cuatro años.

Tras reunirse durante una hora y media con la presidenta del Gobierno de Navarra en funciones y candidata del PSN a la reelección, María Chivite, la líder de Geroa Bai ha explicado que la reunión de este jueves, en la sede del Parlamento de Navarra, es una "primera toma de contacto" y que por tanto "queda mucho trabajo por delante para el acuerdo". "Hemos mostrado la disposición y la convicción de Geroa Bai en la conformación de un gobierno progresista y plural para la próxima legislatura", ha aseverado. La próxima reunión entre ambas formaciones será el día 6 de junio.

En declaraciones a los medios de comunicación, Barkos ha señalado que "vamos a ver hasta dónde condiciona la realidad y el conjunto de la política estatal esta cuestión". "Geroa Bai tiene claro que cuanto antes podamos llegar a un acuerdo, mejor para la ciudadanía navarra, pero no por eso vamos a buscar cierres sin ambición en términos de ir a un gobierno plural y progresista", ha expuesto.

La candidata de Geroa Bai ha comentado, sobre si cree que EH Bildu debiera estar en esta ronda de conversaciones, que no defiende que esté. "No le corresponde a Geroa Bai hablar, será EH Bildu quien defienda su posición en este proceso como en la conformación de ayuntamientos", ha apuntado, para incidir en que "no seré yo quien defienda la presencia de otra formación política". "Será la presidenta en funciones Chivite, como candidata, quien negocie en su momento con qué apoyos comparecerá en una posible sesión de investidura", ha manifestado.

Ha precisado Barkos que, durante la reunión de este jueves, "hemos hablado largamente de cuestiones que necesitan un trabajo intenso y profundo de cara a las siguientes reuniones". "Entre socios preferentes de gobierno habrá que dirimir cuestiones que habrán de redundar en la estabilidad de las futuras instituciones", ha comentado.

Sobre la futura Mesa del Parlamento, ha indicado que desde Geroa Bai apuestan por una Mesa que "dé cabida y entrada a la pluralidad de la composición parlamentaria". En cuanto a la Presidencia de la Cámara, ha dicho que "entre socios preferentes, la segunda institución le corresponde a Geroa Bai".

En ese sentido, ha comentado que Unai Hualde, presidente del Parlamento la pasada legislatura, "ha realizado un magnífico trabajo en una legislatura difícil en la dirección del Parlamento de Navarra".

Preguntada por si condiciona las conversaciones la configuración del Ayuntamiento de Pamplona, ha señalado Barkos que "hemos trasladado que nos preocupa la situación que se está produciendo". "Es una irresponsabilidad mirar para otro lado y no sentarse a hablar de posibles acuerdos centrándonos en la mecánica de elección en la política municipal, pero en Pamplona el 55 por ciento de los votos el pasado domingo es voto progresista y tirarlo a la basura y generar la búsqueda de una confrontación que pueda llegar a fricción social nos parece una auténtica irresponsabilidad", ha opinado.

Según ha continuado, "la representatividad es la que otorga la especial responsabilidad y en el caso de Geroa Bai estamos en el empeño de búsqueda de conversaciones, encuentros y las fórmulas posibles".