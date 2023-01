Autoridades, profesionales y ciudadanía se juntan para mejorar la Atención Primaria

El Foro Médico de Atención Primaria ha organizado para el 11 de enero en el Colegio de Médicos de Pamplona un encuentro entre autoridades, profesionales y ciudadanía con el objetivo de "salvar" a la Atención Primaria y buscar "soluciones entre todos". Raimon Pelach, uno de los protagonistas del Foro Médico, explica esta convocatoria en Cope Navarra.

En la reunión, que tendrá lugar a las 17 horas, el foro actuará de moderador "del debate que se pueda abrir" y busca poner en común "las dudas que hay y las preocupaciones, las incertidumbres, e intentar proponer entre todos".

Así lo ha dado a conocer este lunes el representante de la Asociación Navarra de Pediatría, Raimon Pelach, que ha comparecido junto con otros miembros del Foro Médico de Atención Primaria en una rueda de prensa en la que han dado lectura a un manifiesto conjunto, titulado 'La Atención Primaria, herida de muerte. Salvarla es cosa de todos'.

Según Pelach, el encuentro del día 11 se aborda "desde el punto de vista de la construcción", ya que el foro ha sido convocado por la Administración "hace meses" y "no se ha avanzado", pero "la opción no es no hacer nada". En este sentido, ha considerado que "salvar" la Atención Primaria es una cuestión que atañe "a todos" y "cuando lo han hecho solo los gestores no ha funcionado". "Está herida de muerte la Atención Primaria, pero estamos por salvarla entre todos", ha señalado.

En respuesta a los medios de comunicación, Pelach ha subrayado que "tiene que acabar el foro con un compromiso, poniendo conclusiones para llevarse a casa". "Como espero que estén los políticos, a ver cómo reaccionan", ha señalado, tras matizar que "habrá muchos condicionantes" ya que "a cuatro meses de las elecciones nos pueden decir que van a intentar dejar las cosas lo mejor posible, pero ahí no podemos entrar en la parte política".

Entre las medidas que podrían contribuir a mejorar la situación, Pelach ha citado "tener más tiempo, distribuir mejor las agendas entre los profesionales, permitir trabajo de docencia, no todo asistencia, evitar la inmediatez, ir haciendo una distribución de espacio y tiempo dentro de un horario laboral de 8 a 20 de la tarde con distintos profesionales". "Estamos preocupados, más que enfadados, y queremos ver si de una vez por todas se hace algo", ha reivindicado.

Por su parte, la presidenta de a Sociedad Navarra de Médicos Generales y de Familia de Navarra, Ana Mur, ha indicado que "necesitamos reunirnos para decir cómo estamos, qué se va a hacer, y escuchar a la ciudadanía, que igual pide unas cosas y la Administración orienta sus medidas hacia otra manera".

"Tenemos que escuchar a nuestros pacientes", ha subrayado Mur, que ha remarcado que por parte de la Administración se han propuesto "algunas cosas" pero "no se puede tomar unas medidas en unos despachos". "Hay que bajar a pie de calle, ir a los centros de salud, hablar con profesionales y con pacientes", ha reivindicado, tras añadir que "no es solo tomar unas medidas en un papel y sacar la solución", sino que con el encuentro del día 11 se pretende "sacar algo productivo".

A su juicio, "en este momento hay muchas quejas, la población se ve que no está atendida todo lo bien que quisiera por muchos problemas, por falta de accesibilidad, demora en el tiempo, en la atención, en los diagnósticos". "Todo eso queremos que la ciudadanía lo refleje ese día: qué espera de la Atención Primaria en este momento y qué no esta recibiendo, qué se podría esperar después de una pandemia en la que se pensaba que iban a mejorar las cosas pero realmente no están mejorando. Creemos que la población tiene mucho que decir al respecto", ha asegurado.

"La Atención Primaria está herida de muerte"

En el manifiesto elaborado por el foro han destacado que "aunque estamos viviendo momentos complicados y muy trascendentales para la Atención Primaria (AP) en muchas zonas de nuestro país y en especial en algunas comunidades autónomas -aquí en Navarra está convocada una huelga en el mes de febrero- con un elevado grado de conflictividad e incertidumbre en las últimas semanas, el Foro Médico de Atención Primaria de Navarra vuelve a intentar 'construir', proponiendo diálogo para evitar la desarticulación del actual sistema sanitario".

"En momentos tan delicados como el actual (con la población enfadada por lo que viven como mala o inadecuada atención, los compañeros sobreviviendo, la inacción de los gestores y el modelo asistencial que hace aguas), cuando es necesario recuperar el arraigo y el sentido de pertenencia a un Servicio Nacional de Salud que tanta ilusión había generado en muchas generaciones de médicos, cuando es imprescindible una Atención Primaria como la que todos necesitamos, este Foro Médico quiere seguir destacando las fortalezas de la AP en cuanto a capacidades, eficacia y eficiencia, debiendo ser reconocida, de una vez por todas y a todos los efectos, como el eje que es de nuestro sistema sanitario", han reivindicado.

Según han añadido, "debemos volver a transmitirlo a las nuevas generaciones y a la población, ya que la AP es el alma de nuestro Servicio Nacional de Salud y, sin una AP sólida y eficiente nos acercamos a otros modelos menos inclusivos que, por desgracia, dejan a personas por el camino".

"La AP está pensada desde su origen para ser el ámbito donde se resuelven el 90% de las necesidades de salud de la población. No sólo en las consultas, promueva el sino con un proyecto comunitario fuerte, que empoderamiento y el autocuidado de los individuos. Actualmente, el sistema se parece mucho más a una máquina dispensadora de recursos, en el que se prioriza la inmediatez, frente a otros valores nuestros como la longitudinalidad, la integralidad o la resolutividad", han añadido.

Por ello, desde el foro han querido "poner en valor lo que consideramos que la AP puede hacer en servicio de la sociedad, no como otro bien de consumo sino como una estructura hecha entre todos y que trabaja para todos". "Porque precisamente, lo fundamental de la actividad de Atención Primaria es lo invisible, o lo que es lo mismo, lo que previene, lo que evita y lo que resuelve", han concluido.