Aumento de estafas a través de internet en Navarra en nombre de la Agencia Tributaria

La Policía Nacional ha detectado en Navarra un nuevo repunte de estafas a través de internet en nombre de la Agencia Tributaria, a raíz de la recepción de varias denuncias en las que los afectados narran hechos de similar naturaleza.

La Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Jefatura Superior de Policía de Navarra ha recibido varias denuncias interpuestas por ciudadanos en las que relatan que reciben un correo electrónico supuestamente de la Agencia Tributaria en el que les informan que tras realizar una revisión de su declaración de la renta, ésta sale a devolver.

Acto seguido, solicitan a la víctima los datos bancarios, concretamente el número de tarjeta de crédito/débito supuestamente para ingresarles el importe a devolver, requiriéndoles además el número de tarjeta, la fecha de caducidad y el código de seguridad. Posteriormente los denunciantes, se percatan de la realización de cargos en su cuenta sin su consentimiento, ha informado la Policía.

La Policía Nacional tiene abierta una investigación por estos hechos y advierte a la ciudadanía que no aporte ningún dato bancario por teléfono o correo electrónico y recuerda que el método descrito no se corresponde con la forma de actuar de la Agencia Tributaria, si no con "una campaña fraudulenta cuyo único objetivo es estafar".

Los datos que los autores solicitan (número de tarjeta, fecha de caducidad y el código de seguridad) son los datos que necesitan para realizar compras a través de internet, por ello se ruega desde la Policía no facilitar ninguna información de este tipo vía correo electrónico o por teléfono.

