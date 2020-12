Aumento de estafas en Navarra en nombre de Microsoft

La Policía Nacional advierte de una tercera oleada, en los últimos días, de un tipo de estafa ya detectada en Navarra a principios y mediados de año. La misma se lleva a cabo a través de una llamada telefónica en la que los presuntos autores se hacen pasar por técnicos de Microsoft, alertando a las víctimas de que han detectado un supuesto virus o troyano que ha infectado sus ordenadores.

Según explica la Policía Nacionbal, los autores ofrecen sus servicios para poder solucionar el problema, pidiendo para ello un cantidad de entre 5 y 10 euros. Para ello, se ha detectado que los supuestos estafadores pueden solicitar lo siguiente a las víctimas:

- Instalar diversas aplicaciones en el teléfono móvil, tales como: Team Viewer Team Support o Air Droid4.

- Entrar en diversas páginas web siguiendo las instrucciones de los propios autores.

- Solicitud de nombres de usuario y contraseñas de las víctimas, así como datos personales de las mismas, tales como el DNI o números de tarjetas de crédito.

Una vez la persona estafada accede a estas peticiones, los presuntos autores tienen el control total de los ordenadores, accediendo a las cuentas bancarias de los estafados. Aunque también hay gente joven estafada por esta modalidad, la mayoría de las víctimas son personas mayores con conocimientos limitados de informática.

Estafa relacionada con criptomonedas

También en estas fechas próximas a la navidad se están dando numerosos casos de estafas relacionados con criptomomedas. La Comunidad Foral ya sufrió también una oleada de esta práctica delictiva el año pasado.

De esta forma, Multitud de páginas web y entidades que ofrecen supuestos servicios de inversión en el mercado de valores o en las cada vez más frecuentes monedas virtuales, prometiendo altas rentabilidades y muy bajo riesgo con el fin de obtener de modo fraudulento un pago cuantioso mediante el engaño. Con esta modalidad, se han llegado a estafar cientos de miles de euros.

Otra forma menos habitual es utilizar la técnica del "Phishing", suplantando la identidad de una entidad legítima como un banco, entidad pública, etc, para obtener datos personales y bancarios. El dinero obtenido de forma criminal es posteriormente utilizada para invertir en criptomonedas.

La Policía Nacional aconseja:

En caso de ser contactado telefónicamente por alguna entidad o empresa que ofrezca servicios o algún tipo de acción fuera de lo habitual, antes de tomar la decisión de efectuar cualquier pago o dar cualquier tipo de dato personal, contacte con los responsables de las mencionadas entidades o empresas y con la Policía Nacional para ser asesorado.

Ante este tipo de hechos se recomienda a la ciudadanía que estén alerta y consulten nuestros consejos y planes operativos en la página web www.policia.es/colabora y nuestras redes sociales.

Asimismo, Policía Nacional facilita consejos y recomendaciones englobadas dentro del Plan Mayor Seguridad, dirigido a facilitar medidas de seguridad y asesoramiento a nuestras personas mayores , para evitar tanto esta como otras modalidades delictivas que les afectan directamente.

Por último, recordar que además de poder personarse durante las 24 h en dependencias de Policía Nacional para formular denuncia, puede poner en conocimiento de Policía Nacional estos hechos a través del 091. La inmediatez en la detección del delito cometido facilita su investigación.

Recomendaciones para evitar los fraudes a través de internet:

1. Mantenerse actualizado y poseer un antivirus que evite la entrada de virus o malware en nuestro ordenador. No olvides leer los permisos con los que das acceso a tus programas.

2. No abrir enlaces no identificados que lleguen por correo electrónico o camuflados de promociones. En muchos casos puede suponer una infección en nuestro equipo. Para evitarlo, acude siempre a fuentes oficiales o incluso busca en un buscador si existe información al respecto. En caso de duda siempre contactar previamente con la entidad financiera para asegurar, "prevenir" mucho mejor que denunciar a posteriori.

3. La Policía Nacional aconseja que cuides tu "identidad digital", es decir, que no subas demasiada información sobre ti a Internet y configures la privacidad de tus redes sociales para evitar chantajes o robo de identidad. es fundamental ver que la pagina tiene el código de seguridad https://

4. No dejes que cualquier extraño tenga acceso a tu WiFi, podrían usarla para conseguir contenidos inapropiados o realizar cualquier actividad perjudicial. Si no quieres fisgones, diseña contraseñas robustas, cámbialas cada cierto tiempo y apaga el "router" si te ausentas unos días. En caso de que estés usando una red pública, evita intercambiar información sensible.