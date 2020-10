Así vivieron en Osasuna el terremoto de Pamplona: Jony, Arrasate y Rubén García

Así vivieron Jagoba Arrasate, Jony y Rubén García el terremoto en Pamplona

�� Jagoba Arrasate, entrenador de @CAOsasuna, sobre el terremoto que acaba de suceder en Pamplona



�� "Me estaba lavando los dientes y ha venido mi mujer escandalizada a decirme que ha temblado todo, pero yo no me he enterado de nada"#PartidazoCOPEpic.twitter.com/vXaEVPB7kv