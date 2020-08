Así son las nuevas viviendas que se construyen: ahorro, ecológicas, menos consumo... y con terrazas

Entrevista en COPE Navarra con Javier Beorlegui de A10 Inmobiliaria sobre las novedades de las viviendas nuevas.

¿Qué novedades incorporan actualmente las viviendas nuevas?

Hola, pues lo cierto es que sí que ha habido cambios, sobre todo en el área del ahorro energético y del confort. Por ejemplo, es habitual que las viviendas de nueva construcción ya no vengan con radiadores, sino con suelo radiante, y muchas de ellas equipadas con aerotermia, que es una tecnología similar a la bomba de calor que conocemos, pero que sirve para calentar el agua, y proporciona un mayor ahorro.

Ahorro y menor consumo de energía, y viviendas más ecológicas, ¿es así?

Sí, las viviendas vienen mucho mejor aisladas, algunas con persianas eléctricas, que independizan el cajón de la persiana de la ventana, lo que hace que tenga un mayor aislamiento térmico y acústico. Además, algunas de ellas utilizan un recuperador de calor, que es un aparato que renueva el aire de la casa continuamente sin perder calor, y además filtra el aire entrante, por lo que nos da mucho más confort.

¿Qué más cosas ofrecen las casas en ese aspecto ecológico?

Además de los propios materiales, por ley hay que tener ya una preinstalación en los garajes para poder conectar un coche eléctrico, algo que va a facilitar su implantación.

Todas estas prestaciones, a qué son debidos, ¿son requerimientos legales?

En parte sí, la normativa avanza hacia una mayor eficiencia, y la tendencia va a ser construir edificios con consumos nulos o casi nulos. Pero aquí en Navarra, los promotores se han ido adelantando a estas exigencias, haciendo viviendas de mucha calidad, probablemente la más alta de todo el país. Eso se ha conseguido en parte gracias a los promotores locales, cuando comenzaron a promover de nuevo en 2014, y se ha consolidado como algo estándar. Para ellos ha sido también un buen argumento de venta.

Y respecto al diseño, ¿encontramos diferencias en las viviendas que se están promoviendo actualmente?

También ha habido cambios, no tanto en la distribución interior, sino en sus zonas de expansión, las terrazas. Ha sido un estándar en la Comarca de Pamplona, favorecido también en gran medida por el propio diseño urbanístico de las nuevas zonas. Es habitual ver terrazas de 12 ó 15 m2, en barrios como Lezkairu, Arrosadia, Ripagaina, y también en Salesianos.

Las terrazas, que siempre se han asociado a zonas de playa, y parecía que en Pamplona no eran útiles por el clima que tenemos.

Sí, esa era una idea que había, que se ha demostrado incorrecta. Además las terrazas aquí son cubiertas, y muchas de ellas pueden cerrarse con un muro de vidrio, lo que hace que puedan ser aprovechables durante muchos más meses. Además se han mostrado muy útiles cuando hemos estado confinados, yo creo que quien la tenía es la zona de la casa que más ha utilizado.