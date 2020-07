Arrasate sobre el calor y el horario: "Es una barbaridad, a esa hora en Sevilla no salen ni los runners"

Jagoba Arraste, entrenador del Club Atlético Osasuna, ha hablado en rueda de prensa de la actualidad del equipo rojillo en la previa del partido frente al Betis. Las lesiones, los objetivos y el calor han centrado los temas en la rueda de prensa.

Jagoba Arrasate: “Queremos prolongar esta racha hasta el final”

El técnico rojillo ha comparecido en la rueda de prensa previa al choque ante el Real Betis y ha dicho: “Si le dejas jugar al Betis, seguramente te haga mucho daño”.

Esta mañana, Jagoba Arrasate ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana ante el Real Betis (20:30 horas, Benito Villamarín). “La tensión competitiva sigue en pie. Es verdad que venimos de un partido duro y es verdad que tenemos bajas o gente que está muy cansada y alguno con molestias y hasta mañana no sabremos con qué once podemos contar. Eso es una realidad. Pero también es una realidad que la tensión competitiva existe, que el equipo lleva cuatro partidos con buenos resultados, que estamos en racha y que queremos prolongar esto hasta el final”, ha comentado el técnico rojillo.

Respecto al rival que tendrá enfrente mañana Osasuna, Jagoba Arrasate ha explicado: “Lo que te puedo decir del Betis es que tiene grandísimos futbolistas y es lo que tenemos que hacer. Analizar el partido y hacer un plan de partido sabiendo que enfrente va a haber jugadores muy buenos que, por una cosa o por otra, no están consiguiendo los objetivos y puede ser que estén hablando de otras cosas, pero que, si les dejas jugar, seguramente te hagan mucho daño. Entonces, me fijo mucho más en los jugadores que tiene el Betis y en el plan de partido que en otras cosas que pueden ser externas al partido”.

“El plan es que el Betis esté incómodo”

Además, ha agregado: "El plan es que el Betis esté incómodo. Que no le dejemos jugar, que no fluya su juego interior porque sabemos que cuando por dentro ellos están cómodos y son capaces de conectar con Fekir, ahora que no está Canales, vamos a pasarlo mal. Entonces, tenemos que estar bien defensivamente, pero también les tenemos que dar sustos, tenemos que ser valientes, tenemos que atacarles… Creo que va a ser un partido muy diferente a los dos últimos que hemos jugado, pero, resumiendo, necesitamos una buena versión de Osasuna. De incomodar al rival, de ser intensos también y con balón seguramente tendremos opciones y tendremos que ser valientes y verticales para hacerles daño”.