El alcalde de Pamplona agradece "el cumplimiento de las normas" y hace una valoración "muy positiva"

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha hecho una valoración "muy positiva" sobre la situación en Pamplona ante la suspensión de los Sanfermines y ha dado su agradecimiento a la ciudadanía por "el cumplimiento de las normas" establecidas para evitar aglomeraciones.

Maya ha reconocido que el Ayuntamiento tenía "miedo" de lo que pudiera acontecer en Pamplona en estas fechas con posibles aglomeraciones pese a la suspensión de las fiestas​

"Si ayer ya hice esa valoración muy positiva por ese inicio de las no fiestas, la valoración de lo que ha ocurrido a la noche es muy buena. Ha habido momentos, como siempre, con alguna actuación de Policía Municipal, ha habido también en alguna sala de fiestas alguna intervención por el tema de mascarillas, pero en general muy, muy buena la valoración", ha señalado el alcalde, en declaraciones a los medios antes de asistir a la misa en honor a San Fermín, acto que ha mantenido el Arzobispado de Pamplona con aforo limitado.

Maya ha reconocido que el Ayuntamiento tenía "miedo" de lo que pudiera acontecer en Pamplona en estas fechas con posibles aglomeraciones pese a la suspensión de las fiestas. "Teníamos ese miedo incluso desde el día 4 de julio, los días 4, 5, 6 y 7. Era la previsión de posibles mayores problemas, ya estamos a 7, y de momento todo va muy bien, o sea que muy contentos", ha indicado.

En todo caso, se mantiene el dispositivo preventivo para evitar que se produzcan aglomeraciones. "No ha hecho falta utilizar todo ese dispositivo, pero seguimos igual y vamos a ir viendo la evolución. Si poco a poco se pueden ir suavizano esos recursos, mucho mejor", ha indicado.

Para los próximos días, Maya ha explicado que no se espera "nada especial". "Este inicio de la no fiesta que era muy complicado nos llevaba a ser muy prudentes a la hora de disponer los recursos y esperamos que ahora, una vez que hemos visto que esto está funcionando, todo siga igual, no esperamos que haya ningún inicio otra vez de actividades que vayan en contra de esta situación tan especial por la pandemia", ha apuntado.