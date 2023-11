Se adelanta la convocatoria del Bonotaxi que se reciban las ayudas desde enero

A mediados del mes de noviembre, se publicará en el Boletín Oficial de Navarra la convocatoria de ayudas al transporte que el Ayuntamiento de Pamplona concede a través del programa Bonotaxi a personas con dificultades de movilidad. La publicación se va a adelantar casi dos meses para que las ayudas puedan llegar ya en el mes de enero. Este mes y medio de margen servirá para valorar las solicitudes que se presenten y conceder las ayudas.

Hasta ahora, la convocatoria se publicaba en enero y, con los trámites administrativos de presentación de solicitudes, valoración y concesión, la puesta en marcha del programa se dilataba hasta febrero o marzo. Las personas usuarias del programa no contaban con la ayuda municipal durante esos dos o tres meses, por lo que se les dificultaba su movilidad e independencia, ha informado el Ayuntamiento.

Un total de 728 personas se beneficiaron durante 2022 de las ayudas al transporte a través de la convocatoria del programa Bonotaxi, un 30% más de personas que en 2019 cuando accedieron al programa 568 personas. En este 2023, sin finalizar aún el año, la previsión de las personas usuarias se mantiene en torno a esa cifra.

El concejal delegado de Servicios Sociales, Deporte y Salud del Ayuntamiento de Pamplona, Raúl Armendáriz, ha presentado este martes las novedades de esta convocatoria de ayudas. Junto al adelanto de plazos, el Ayuntamiento de Pamplona ha introducido mejoras en el baremo de concesión. Se ha modificado el baremo de ingresos en las unidades familiares de más de un miembro para que familias que hasta ahora se quedaban fuera pueden resultar beneficiarias y verse favorecidas en su movilidad y accesibilidad.

FAVORECER EL TRANSPORTE A PERSONAS CON DIFICULTADES DE MOVILIDAD

La convocatoria cuenta con un presupuesto de 267.000 euros desde el inicio de su tramitación. De esta forma, se genera desde el primer momento el crédito suficiente para cubrir las ayudas durante el ejercicio completo. En años anteriores y en este 2023, ha sido necesario ampliar con distintas cantidades el presupuesto inicial de 190.000 euros de la convocatoria para poder financiar el programa. En 2023 se ha aprobado un gasto total de 267.800 euros.

La finalidad de estas ayudas, han comentado, es favorecer el desplazamiento en la ciudad a personas con dificultades de movilidad para que puedan desarrollar una vida independiente y, en consecuencia, disfrutar de los mismos derechos en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía. La convocatoria regula la concesión de esas ayudas individuales en forma de tarjeta bono-taxi para la utilización de un medio de transporte adaptado (taxi).

El plazo de presentación de solicitudes comenzará una vez que se publique la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. El Ayuntamiento de Pamplona se ha puesto en contacto con COCEMFE, que gestiona el programa Bonotaxi, para que comunique y dé a conocer a las personas usuarias el adelanto de la convocatoria para poder ir preparando las solicitudes de renovación.

REQUISITOS PARA LA CONVOCATORIA

Pueden concurrir a la convocatoria personas empadronadas en Pamplona desde el 1 de enero del 2023 afectadas por una discapacidad que, en grado igual o superior al 33%, le dificulte gravemente el acceso a los transportes colectivos, y así se acredite en el Certificado Oficial de Discapacidad emitido por la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP). Las personas beneficiarias deben permanecer de alta en el padrón mientras se perciba la ayuda.

No deben poseer carné de conducir o, habiéndolo poseído, no encontrarse en condiciones físicas para conducir a causa de la discapacidad, acreditando dicha circunstancia mediante certificado médico. Tampoco deben tener vehículo propio adaptado para la conducción por persona con discapacidad motora, en el supuesto de solicitantes mayores de 18 años. Los últimos requisitos tienen que ver con cuestiones económicas, pues los ingresos máximos anuales de la unidad familiar en el último ejercicio declarado para el IRPF, deben situarse en determinados baremos. La unidad familiar no debe superar un patrimonio superior a 150.000 euros, exceptuando el valor de su vivienda habitual.

La cuantía máxima para cada persona beneficiaria se establece en un máximo por mes y se determina en función de dificultad de acceso a los transportes colectivos. Se establece un máximo de 103 euros de ayudas y un mínimo de 62 euros. En el caso de que la persona beneficiaria viva en un centro residencial, las cuantías no podrán superar los 86 y los 52 euros, respectivamente.

Se concederá un 25% adicional si se acredita la necesidad diaria de utilizar el taxi para acudir a un centro de trabajo o a un centro de estudios de enseñanza reglada postobligatoria, siempre y cuando el centro no ofrezca la posibilidad de un medio de transporte adaptado. Se reducirá un 10% la cuantía mensual máxima cuando las personas beneficiarias sean titulares de tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad.

TARJETA MONEDERO PARA EL PAGO DEL TRANSPORTE

La subvención se concreta a través de una tarjeta electrónica que utilizarán las personas beneficiarias en sus desplazamientos personales, haciendo uso del servicio público de taxi, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, de acuerdo a una serie de condiciones. Los bono-taxi serán de uso personal e intransferible y se expedirán en forma de tarjeta monedero electrónica por la entidad colaboradora entre las personas beneficiarias de esta convocatoria.

A la petición del taxi, la persona beneficiaria deberá advertir con antelación de la utilización de la tarjeta monedero. Se verá obligada a presentar, a solicitud de los taxistas, su identificación personal mediante presentación del DNI o cualquier otro documento que acredite su identificación. El bono taxi podrá utilizarse en cualquier tipo de taxi adaptado y/o accesible del servicio de taxi de la comarca de Pamplona. Podrá utilizarse para desplazamientos dentro del término municipal y para desplazamientos dentro del Área interurbana del Transporte Público de la Comarca de Pamplona.

La persona beneficiaria estará obligada a comunicar los cambios que se produzcan en su situación y que afecten al derecho de acceso al programa. Las cuantías bono-taxis correspondientes a cada mes tendrán validez hasta el último día del mes natural en el que se incluyan, hasta el 31 de diciembre de 2024. En la resolución emitida por el centro de reconocimiento de discapacidad deberá constar la dificultad de la persona solicitante para utilizar el transporte colectivo.