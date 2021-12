Actos navideños "si" pero con "prudencia y medidas de prevención y seguridad"

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) han pedido este jueves "prudencia" a la población de cara a las celebraciones navideñas y han llamado a mantener las medidas de prevención y seguridad en actos como las cabalgatas, realizándolas en espacios abiertos, con distancia personal y usando la mascarilla.

Así lo han remarcado el director general de Salud, Carlos Artundo, y el presidente de la FNMC, Juan Carlos Castillo, tras mantener una reunión para hacer un "análisis compartido" de la situación y plantear las recomendaciones incluidas en una resolución de la Dirección General de Salud, que se ha firmado este jueves, y que plantea, entre otras cuestiones, limitar las celebraciones a diez personas. Han participado en el encuentro, además de Artundo y Castillo, el vicepresidente segundo de la FNMC, Ander Oroz, y la directora del Instituto Navarro de Salud Pública y laboral, María Ángeles Nuin.

Grupos reducidos y uso de mascarilla por parte de la ciudadanía, no organizar actos colectivos "de alto riesgo" y evitar aglomeraciones por parte de entidades públicas y privadas son el núcleo de las recomendaciones.

Entre otras propuestas, desde Salud se insta a las entidades públicas y privadas a que se abstengan de organizar o promover actos colectivos en los que "no se puedan garantizar los mínimos de seguridad que establece la actual normativa" y a que se adopten las medidas necesarias para evitar aglomeraciones.

Igualmente, ambas partes han recordado a las entidades locales la necesidad de "extremar las medidas de prevención en los actos que sí vayan a organizar y que adapten los mismos a las actuales exigencias sanitarias". Además, recomiendan a la ciudadanía que limite el número de participantes en encuentros entre no convivientes a un máximo de 10 personas y dos grupos de convivencia y recuerdan la obligatoriedad de usar la mascarilla también en exteriores cuando no se puede mantener la distancia de seguridad.

En declaraciones a los medios de comunicación, Artundo ha destacado que se trata de unas "recomendaciones potentes para los días de Navidad" para "intentar de alguna manera parar o dominar esta sexta ola que está siendo tan explosiva". Al respecto, ha destacado que "la situación es delicada" tanto en términos de incidencia de la pandemia como en el "impacto" en el sistema de salud, con unos profesionales "agotados" y con las plantas y las UCI hospitalarias "tensionadas", no sólo por el Covid sino por otras "patologías" relacionadas con la época invernal.

Ha insistido en el cumplimiento de estas recomendaciones para que "consigamos el objetivo que perseguimos con la menor restricción y limitación posible". A su vez, ha precisado que "estamos en el límite, y si no lo conseguimos en los próximos días, evidentemente tendremos que pensar en otros escenario".

Así, ha llamado a "disminuir el número de personas, tanto en el ámbito privado como público", con un máximo de diez personas, primando los exteriores a los interiores, manteniendo la ventilación, la distancia entre comensales y manteniendo el uso de la mascarilla cuando no se está comiendo. "Medidas de salud pública y de sentido común que es lo que creemos que toca ahora", ha apuntado.

Carlos Artundo ha apelado a "aplicar la prudencia con sonrisa" porque "hay mucha afectación de salud mental" y "no se trata de que produzcamos más temor en la gente, sino con la tranquilidad y con la responsabilidad que exige el momento, tomemos las medidas y podamos celebrar el encuentro en formato más pequeño con los nuestros".

Por su parte, Juan Carlos Castillo ha afirmado que "este marco de recomendaciones es similar al del año pasado con la diferencia de que ahora hay mucha más gente vacunada" y con la salvedad de que "a partir de cierto numero de personas en los actos había que requerir un informe al Instituto Navarro de Salud Pública". En este sentido, ha remarcado que si hay algún acto organizado por los ayuntamientos que "requiera de un volumen de personas importante, requeriremos ese informe para trabajar en la misma línea que hicimos el año pasado".

En este sentido, ha llamado a "tomarse en serio las recomendaciones" y ha pedido que los municipios hagan sus actos "de manera similar al año pasado". Ha aseverado que "se pueden organizar cabalgatas y Olentzero, siempre que garanticemos que se hace en espacios abiertos, que hay separación de personas y que se use la mascarilla". "Y quien considere que no lo puede organizar en condiciones de garantizar la seguridad y la salud pues que no lo haga", ha concluido.

En esta misma línea, Artundo ha recordado que el año pasado se hicieron en Pamplona "cabalgatas estáticas; guardando las medidas de seguridad los críos pudieron ver a los Reyes Magos" y en los municipios "se hicieron cabalgatas y la gente las vio desde las ventanas y los zaguanes". "Hay manera de poder hacer cosas y poder celebrar lo que se considera importante celebrar manteniendo las medidas de prevención y seguridad", ha subrayado.

