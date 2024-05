La Academia Navarra de Gastronomía galardona a Carlos Oyarbide en la XV edición de sus premios

La Asamblea Anual Ordinaria de laAcademia Navarra de Gastronomía, presidida por Martín Sarobe, ha votado y aprobado la concesión de sus XV Premios Anuales, que están patrocinados porLaboral Kutxa. Su propósito es visibilizar el esfuerzo de aquellos protagonistas, presentes y futuros, de lacocina navarra (restauradores, cocineros, bodegueros, renovadores de la cocina, etc., …)

Esta vez, el premio a la Trayectoria Profesional ha recaído en el afamado cocinero Carlos Oyarbide. Entre sus méritos, la organización destaca “su medio siglo de dedicación en los mejores restaurantes del país, así como su conocimiento exhaustivo tanto de la materia prima como de su excelente elaboración”. Además, los académicos navarros ensalzan “la humildad que ha llevado siempre por bandera y su orgullosa e incansable defensa de la cocina navarra allí donde ha trabajado”. Carlos Oyarbide ha pasado por los micrófonos de Cope Navarra junto a Martín Sarobe, presidente de la Academía Navarra.

El propietario del restaurante Carlos Oyarbide Bistronomiko, en San Adrián, se muestra muy feliz y agradecido por este reconocimiento. “Para mí supone mucha emoción, respeto y, sobre todo, me trae al presente muchos recuerdos de tantos años junto a mis padres y mis tíos. Es el summum de lo que me puede pasar porque recibir un premio de esta importancia en tu tierra después de haber estado tantos años enMadrid… La verdad es que ya me puedo morir tranquilo”, remarca.

Carlos Oyarbide: «Recibir este premio es el summum. La verdad es que ya me puedo morir tranquilo»

Por otro lado, la Academia Navarra de Gastronomía también ha reconocido al establecimiento De la Huerta a la Mesa como Mejor Tienda de Verdura de la Ribera, mientras que los galardones a la Mejor Barra de Pinchos y a la Mejor Especialidad Repostera han recaído en El Mercao y Gelée 1660. Del primero, la entidad pone en valor «la gran calidad de las verduras locales que ofrece, el cuidado en la selección del producto y el servicio que pone a disposición de los clientes, ya sean restaurantes de la zona o público en general». En nombre de De la huerta a la mesa, su propietario, Jesús Arriazu, afirma sentirse “muy satisfecho, contento y agradecido”. “Lo vemos, además, como un premio al trabajo en equipo porque en este proyecto estamos involucradas cuatro personas”, agrega.

En el caso de El Mercao, el premio se debe a su «continua búsqueda de la excelencia en la cocina en miniatura, por la que ha merecido los más prestigiosos honores tanto en Navarra como a nivel nacional». Igualmente, otro de los motivos del galardón tiene que ver con “la apuesta por la elaboración de los pinchos al momento, lo que representa una manera de dignificar ese tipo de cocina”. Su gerente, Chuma Unzué, ha recibido la noticia “con ilusión” y la ha compartido con sus trabajadores porque «son los que hacen que esto salga adelante» y que el establecimiento trabaje «tan bien todos los días».

Por su parte, Gelée 1660 sobresale por “su respeto a la artesanía, su involucración total con la calidad de las materias primas que usa y el respeto máximo que les caracteriza en cuanto a tiempos y elaboración”. Todo ese cuidado máximo por el detalle queda reflejado en su producto estrella: unos hojaldres “con una ligereza y delicadeza que solo con un gran conocimiento del arte pastelero se puede lograr”. Ante estos argumentos, sus dueños, los hermanos Javier y Miguel Zabaleta, se muestran exultantes: «Ha sido una sorpresa muy grata y algo más que si hubiéramos ganado un concurso de pastelería. Porque supone, en nuestro caso, un espaldarazo a un trabajo callado, de mucho madrugar y en el que siempre hemos procurado la excelencia tanto en la materia prima como en su elaboración. Así que estamos felices y muy contentos».

Dos premios más





El ‘cuadro de honor’ de los XV Premios Anuales de la Academia Navarra de Gastronomía se completa con dos referencias más a la Excelencia en Producto Gourmet y a la Mejor Promoción Vitivinícola. En este último caso, el reconocimiento ha sido colectivo, concretamente para la localidad San Martín de Unx, por “el proyecto de todo un pueblo en mantener una cultura, la de la viña y el vino, a través de la recuperación de una variedad autóctona como la garnacha”.

Los XV Premios Anuales de la Academia Navarra de Gastronomía, patrocinados por Laboral Kutxa, se entregarán el 11 de junio en Cámara Navarra

Los académicos subrayan “la participación de toda la población, desde empresas a instituciones”, en lo que representa un caso de éxito en la lucha conta el éxodo rural “y la obtención de un alto valor añadido para la zona gracias a las distintas iniciativas turísticas y enológicas” puestas en marcha. Desde el citado municipio, su alcalde, Javier Leoz, remarca que “es un respaldo y un aval al trabajo que se está desarrollando a través de iniciativas como la Fiesta del Rosado, que en este 2024 celebra veinticinco años de su lanzamiento”. Por otro lado, añade unas palabras de profundo agradecimiento: «Quiero dedicar el premio a todas aquellas personas que, de forma desinteresada la mayoría de las veces, trabajan, apuestan y creen en las posibilidades que tiene nuestro municipio en el mundo de la viticultura».

Finalmente,Martiko se ha alzado con el galardón en la categoría de Excelencia en Productos Gourmet por su proyección nacional e internacional centrada en derivados del pato y ahumados “de altísima calidad”. Además, en paralelo «ha sabido desarrollar un proyecto económico y social que crea valor y ha conseguido el arraigo y crecimiento de su población». «Cuando te dedicas con toda tu ilusión a elaborar un producto de calidad, siempre es importante recibir este tipo de reconocimientos. Para nosotros, suponen una alegría y una bocanada de aire fresco, que te anima a seguir adelante con fuerzas renovadas… ¡y más ganas que nunca!», resalta Joseba Martikorena, director general de Martiko.

Los reconocimientos de la Academia Navarra de Gastronomía se entregarán en una gala que tendrá lugar en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Navarra el próximo 11 de junio.