80.000 personas en la suelta de farolillos, el evento "más multitudinario" en Pamplona

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha afirmado que en torno a 80.000 personas asistieron el miércoles a la suelta de farolillos celebrada con motivo de la festividad de San Saturnino, una cifra que "multiplica por tres" la cantidad prevista por el Consistorio, que era de 25.000. "Según nos trasladan desde Policía Municipal, es el evento más multitudinario que se recuerda en Pamplona y que haya concentrado tanta gente jamás", ha señalado.

En respuesta a los medios de comunicación después de una rueda de prensa, Ibarrola ha apuntado que "en cuestión de pocos minutos, se invadió absolutamente todo" el centro de la ciudad. "Habíamos previsto aproximadamente que podían venir unas 25.000 personas, que era el dispositivo que se había organizado para los drones recientemente en la celebración del 600º aniversario del Privilegio de la Unión", ha explicado.

En este sentido, la alcaldesa ha subrayado que el evento "generó una expectación mucho mayor que la que nos imaginábamos". "Se ha multiplicado por tres la multitud de personas que no solamente fueron a los farolillos, sino que hicieron colas en la ciudad con la ilusión de recoger uno de esos farolillos -y luego muchos fueron sin ni siquiera farolillos, solamente para ver el cielo de Pamplona lleno de luz-", ha indicado Ibarrola, que ha añadido que "es complejo prever esto".

Ha afirmado la alcaldesa que "sí que hubo atascos de tráfico, en torno a 50 vehículos se vieron atascados durante un rato". "Pido disculpas a aquellas personas a las que hubiéramos podido crear ese malestar", ha manifestado.

Sin embargo, ha realizado un balance "positivo" porque "fue un día de muchísima emoción, de muchísima ilusión, en la que un montón de pamploneses y pamplonesas salieron a la calle desde la mañana hasta la noche y disfrutaron de todas las iniciativas que el Ayuntamiento organizó, empezando por la mañana y terminando en los farolillos". "Desde luego, satisfacción, porque había satisfacción en la gente de Pamplona y mucho aprendizaje para futuro", ha apuntado.

En cuanto a la limpieza de las calles tras la suelta de los 4.000 farolillos biodegradables, Ibarrola ha añadido que "vimos cómo alguno que no era de los que el Ayuntamiento había repartido quizás se caía más de la cuenta, o no era de la suficiente calidad". "Eso también es complicado controlarlo, como que se empezaran a lanzar 20 minutos antes, pero sí que agradezco enormemente a los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Pamplona porque rápidamente a la noche se pusieron a limpiar todo, y hoy he de decir que creo que estaba todo prácticamente limpio, y si queda algo, rápidamente tomaremos nota y no quedará nada en cuestión de horas", ha dicho.