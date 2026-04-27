Tertulión rojillo: la revolución del banquillo de Osasuna firma una remontada épica ante el Sevilla

La victoria de Osasuna ante el Sevilla (2-1) ha dejado un intenso debate en el 'Tertulión Rojillo' de la Cadena COPE, donde se ha analizado un partido con dos caras muy distintas. Durante 70 minutos, el equipo rojillo se vio superado por el planteamiento del rival, en un encuentro calificado como feo y plano, pero una revolución desde el banquillo en el tramo final desató la euforia en El Sadar y aseguró tres puntos que acercan la permanencia virtual.

Un Sevilla sorprendente y un Osasuna plano

El planteamiento del Sevilla sorprendió a los analistas. Javier Salvador destacó que el conjunto hispalense no se pareció en nada al que se había visto en los últimos meses. "Le dificultó una barbaridad a Osasuna la salida de balón, que le apretó superalto", explicó Salvador, señalando que el Sevilla planteó un partido similar a los que Osasuna suele hacer como visitante.

Este dominio inicial del rival dejó a un Osasuna con grandes problemas para generar fútbol, una sensación que Asier Zabaleta describió como un partido "plano" que le recordaba a los encuentros fuera de casa. Salvador añadió que la falta de amenaza al espacio y de superioridad en la salida con el portero complicó el plan de los rojillos, no por falta de actitud, sino por las "características de los jugadores".

La revolución de los cambios

El guion del partido cambió radicalmente con las sustituciones. Para Asier Zabaleta, la clave fue que "cuando entran, revolucionan el asunto". La entrada de jugadores como Moi Gómez, Raúl García de Haro y Kike Barja ha sido decisiva en varias ocasiones esta temporada, convirtiendo las remontadas en una "tónica bastante habitual", según apuntó Javier Salvador.

Uno de los nombres propios fue el de Moi Gómez. Javier Iborra se alegró de que Alessio Lisci lo destacara en rueda de prensa, afirmando que "salió con muy buena disposición, movió al equipo y al final vio el centro del gol de Catena". Zabaleta también elogió su actitud, destacando "cómo entraba al balón con las ganas que tenía", y su capacidad para dar "una claridad brutal" en la salida del esférico.

Del Aimar Oroz que esperábamos todos en en agosto al que tenemos ahora, pues creo que hay una distancia sideral"

Junto a él, Raúl García de Haro y Alejandro Catena fueron los goleadores. Julio González se alegró especialmente por ambos. De Catena, resaltó su importancia en la salida de balón, cuya ausencia "se notó" en el partido anterior contra el Athletic. Además, González observó que en el tiempo de descuento, el propio Catena "estaba de delantero centro", una muestra de que el equipo fue "a por el partido".

Luces y sombras de los protagonistas

En el apartado negativo, Javier Iborra señaló a Aimar Oroz, de quien dijo que está "perdiendo protagonismo" y que "aporta poco en zona decisiva". El hecho de que fuera uno de los primeros cambios, a pesar de un posible problema físico, generó dudas en el analista.

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La distancia entre las expectativas y el rendimiento actual del canterano fue calificada por Iborra como notable. "Del Aimar Oroz que esperábamos todos en en agosto al que tenemos ahora, pues creo que hay una distancia sideral", sentenció el periodista.

El propio entrenador, Alessio Lisci, también fue objeto de análisis. Aunque se le atribuye el acierto de los cambios, Iborra calificó como "feo" un comentario que hizo en rueda de prensa para defender a Lucas Torró, comparándolo con Iker Muñoz. "No me gusta que un entrenador haga una comparación de dos de sus jugadores de ese tipo", criticó Iborra, añadiendo que creía que al técnico "le convenía más taparse".

No me gusta que un entrenador haga una comparación de dos de sus jugadores de ese tipo"

La marcada diferencia entre el rendimiento en casa y fuera sigue siendo un tema de debate. Zabaleta lo atribuye directamente a "los jugadores", una idea que Salvador desarrolló. Este último opina que futbolistas como Budimir, Rubén García o Sergio Herrera "te aseguran el suelo competitivo", pero su estilo de juego es más difícil de implantar lejos de El Sadar, lo que limita la capacidad del equipo para ser protagonista como visitante.

Finalmente, Julio González ilustró la montaña rusa de emociones que supuso el final del partido y su efecto en la clasificación. El analista explicó cómo, en cuestión de minutos, la perspectiva cambió radicalmente: "En 10 minutos estamos mirando abajo a mirar arriba". Esta situación, según González, demuestra "lo competida que está este año la liga" y el valor que tienen los puntos conseguidos.