Tertulión rojillo: la imagen de Osasuna en San Mamés desata una tormenta de críticas

La derrota de Osasuna por 1-0 ante el Athletic Club en San Mamés ha desatado una ola de decepción, frustración y enfado en el entorno rojillo. En la tertulia de la Cope Navarra, varios analistas han expresado su malestar no tanto por el resultado, sino por la pobre imagen y la falta de ambición mostrada por el equipo en Bilbao.

Javier Fernández ha sido uno de los más contundentes al describir el partido como un reflejo de lo que ha sido Osasuna fuera de casa esta temporada: un equipo "plano, romo". Según Fernández, el equipo navarro ha tenido opciones de puntuar en casi todos sus desplazamientos, pero su rendimiento es insuficiente, con una producción de puntos "ridícula" de medio punto por partido.

Una propuesta "racana" y sin ambición

Fernando Ruiz ha calificado la actuación de propuesta "racana" por parte tanto del entrenador como de los jugadores. En su opinión, el equipo no supo entender el contexto de un Athletic que atraviesa su "peor momento de la temporada" y que era vulnerable. "Para mí muy mal la propuesta", ha sentenciado Ruiz, lamentando que Osasuna no apostara por un partido más abierto y valiente.

Un Athletic que daba pena, y pues imagínate la pena que dio Osasuna"

Esta sensación de oportunidad perdida ha sido compartida por los tertulianos, que han recordado la debilidad del rival. Javier Fernández ha llegado a afirmar que era uno de los "peores Athletic" que recuerda en San Mamés, lo que agrava la decepción. "Un Athletic que daba pena, y pues imagínate la pena que dio Osasuna, que ni siquiera pudo con ese equipo", ha comentado.

La falta de reacción desde el banquillo también ha sido un punto central de la crítica. Julio González ha calificado la primera parte de "desastrosa" y no ha entendido por qué no se realizaron cambios en el descanso para revertir la situación. "La gente lo que no entendía es que no hubiera ningún cambio", ha señalado, evidenciando el sentir general de la afición.

El foco sobre Torró y Aimar Oroz

En el análisis individual, varios jugadores han quedado señalados. Javier Iborra, de Diario de Navarra, ha sido especialmente crítico con Lucas Torró, de quien ha dicho que su aportación ofensiva es muy limitada. Para Iborra, el centrocampista debería ser suplente en favor de Iker Muñoz, que ofrece más dinamismo al equipo.

Ahora mismo Lucas Torró es un jugador que tiene que ser suplente"

"Ahora mismo Lucas Torró es un jugador que tiene que ser suplente", ha afirmado con rotundidad Iborra, resumiendo una opinión extendida sobre el bajo rendimiento del '6' rojillo. Considera que alinear a un jugador en el centro del campo solo por su capacidad en los duelos aéreos "se me queda muy corto".

Otro de los nombres propios ha sido el de Aimar Oroz. Los analistas coinciden en que se le debe "exigir más" a un futbolista de su calidad. Con cero goles y una asistencia en la temporada, sus números han sido calificados de impresentables para un jugador considerado "diferencial" que este año no está logrando serlo.

Un plan que no funciona fuera de casa

La conclusión general es que el plan de Osasuna fuera de casa no está funcionando. Se ha recalcado que el equipo genera más y divierte a la afición cuando es valiente y va al ataque, incluso si acaba perdiendo. La pregunta que ha quedado en el aire es clara: si no te atreves a ir a por el partido en San Mamés en la situación actual, ¿cuándo lo vas a hacer?.

La derrota deja las opciones europeas como "bastante remotas" y centra la atención en el próximo partido contra el Sevilla para certificar la permanencia. Javier Iborra ha advertido que este final de temporada se presenta como una reválida para Jagoba Arrasate, y que un par de malos resultados podrían complicar la situación.