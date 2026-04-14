Tertulión rojillo: Budimir hace historia en El Sadar en un empate que complica el sueño europeo de Osasuna

Osasuna y Betis han firmado un empate (1-1) en El Sadar que deja un sabor agridulce en la parroquia rojilla. A pesar de una notable actuación y de ser superior en la mayor parte del encuentro, el equipo navarro no ha podido sumar los tres puntos. Abde adelantó al conjunto andaluz, pero Ante Budimir, de penalti, puso una igualada que mantiene viva, aunque más complicada, la aspiración de alcanzar los puestos europeos.

CA Osasuna Homenaje en El Sadar

La sensación general entre los analistas es de satisfacción por el juego desplegado. "Salí contentísimo de El Sadar", ha afirmado Javier Salvador ‘Saba’, quien considera que el equipo fue superior en todos los ámbitos: "Creo que fue mejor que el Betis en prácticamente todos los aspectos del juego, tiró más a puerta, tuvo más córners, tuvo más posesión de balón, fue vertical".

No se le puede pedir más a Osasuna"

Nombres propios en un partido notable

En el plano individual, varios jugadores han recibido elogios. Javier Iborra ha destacado a Iker Muñoz, de quien ha dicho que ha jugado "un partido muy, muy, muy notable" tras su renovación, alabando su inteligencia en el campo. El tertuliano también ha tenido buenas palabras para Juan Cruz, un "currante" que "cumplió perfectamente" al salir en frío en una posición que no es la suya.

Por otro lado, Iborra ha lamentado la situación del exrojillo Chimy Ávila en el Betis, ahora relegado al banquillo. "Me da mucha pena verle ahí convertido en un jugador en el que que se pasa la vida en el banquillo, [...] prácticamente intrascendente", ha comentado, contrastando su situación con la de un Abde al que "le van bien las cosas".

Me da mucha pena verle ahí convertido en un jugador que se pasa la vida en el banquillo"

Budimir, un delantero para la historia

Ante Budimir ha vuelto a ser el gran protagonista. Con su gol de penalti, se ha convertido, según datos de Javier Fernández, en el primer jugador en la historia de Osasuna que marca en seis partidos seguidos de Primera División en El Sadar. Este hito le permite superar a leyendas de LaLiga como Bebeto, Kovasevic o Stoichkov y le sitúa como uno de los cien máximos goleadores históricos de la competición.

CA Osasuna Ante Budimir en El Sadar

Más allá de las cifras, ‘Saba’ ha elogiado su sangre fría en los penaltis, donde su porcentaje de acierto "está bastante por encima de la media". También ha destacado su mejora en el juego de espaldas, aunque ha abierto el debate sobre si debería ser sustituido antes en los partidos para dar entrada a jugadores más rápidos como Raúl García de Haro o Raúl Moro cuando el encuentro se rompe.

Polémica y un punto que sabe a poco

El partido no ha estado exento de controversia arbitral. Varios analistas, como Iñaki García y ‘Saba’, han señalado un posible penalti sobre Aimar Oroz que no se pitó y que les pareció "más penalti que el que pitan". García también ha mostrado su extrañeza por el elevado número de tarjetas amarillas en una primera parte sin dureza excesiva.

El empate final se ha debido en gran medida a la figura del portero bético, Álvaro Valles. El guardameta ha cuajado un "partidazo", en palabras de Javier Iborra, con paradas de mérito como un testarazo de Budimir y, sobre todo, una decisiva en los minutos finales a Raúl Moro, que habría supuesto el 2-1.

Con este resultado, la calculadora para llegar a Europa se aprieta. Javier Fernández se ha mostrado pesimista: "A mí no me da, y viendo el equipo fuera de casa, pues menos todavía". En cambio, Iñaki García ha preferido ser optimista: "Si Osasuna sigue con esta actitud [...], pues, ¿por qué no?". La clave, según ‘Saba’, estará en los próximos tres partidos.