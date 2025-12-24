Estas son las canciones que suenan en los vestuarios de los equipos navarros: "Beéle, Quevedo, Ovy On the Drums - Yo y Tú"

Osasuna, Subiza, Osasuna Femenino, Osés Construcción, Anaitasuna o Beti Onak nos desvelan las canciones que suenan en sus vestuarios. La música se ha convertido en un elemento indispensable en el deporte profesional, y los vestuarios de los principales equipos de Navarra no son una excepción. Cada uno tiene su propia banda sonora para encontrar la motivación antes de los partidos, con una playlist que va desde el reguetón más actual hasta himnos míticos del pop.