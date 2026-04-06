Pedro Martín revela en Tiempo de Juego la doble racha que persigue a Osasuna y a Quique Sánchez Flores tras el empate ante el Alavés

Pedro Martín ha desvelado en Tiempo de Juego varios datos importantes que deja el Alavés 2 - Osasuna 2. Por un lado la racha de resultados de Osasuna contra el Alavés, por otro lado la racha del equipo rojillo contra Quique Sánchez Flores, además ha dado el dato de que los de Alessio Lisci, con el punto del empate, llegan a 1.000 puntos en el Siglo XXI en Primera División.

Osasuna suma con el 2-2 en Mendizorroza un punto con el que llega a los 1.000 puntos en el Siglo XXI: 2.150 Barça, 2.145 Madrid, 1.634 Atlético, 1.515 Valencia, 1.471 Sevilla, 1.461 Villarreal, 1.368 Athletic, 1.206 Real, 1.109 Betis, 1.088 Espanyol y 1.000 Osasuna.

QUIQUE SÁCHEZ FLORES LLEVA 12partidos sin perder contra Osasuna

Enfrentarse a Quique Sánchez Flores no es una buena noticia para Osasuna, el técnico enlaza con el de ayer los 12 partidos sin perder contra los rojillos. Ya son tres entrenadores los que han logrado enlazar esa cifra de 12 partidos:

Alcaraz

Marcelino

Quique

osasuna lleva 13partidos sin perder contra el Alavés

Por el contrario, el Alavés se convierte en el tercer rival frente al que Osasuna ha logrado enlazar rachas más largas sin perder. Aunque algunos empates, como el de ayer o el de la última jornada de la temporada pasada, no son nada positivos. Los rojillos perdieron la campaña anterior la clasificación a Europa por ese empate y este año podían dar un importante paso para pelear por la clasificación, pero tampoco se pudo ganar. Pedro Martín ha desvelado los rivales ante los que Osasuna ha enlazado más partidos de Primera sin perder :

: 18 Cádiz

14 Elche

13 Alavés

Dos penaltis en la segunda parte han marcado el empate a dos entre el Deportivo Alavés y Osasuna (2-2) en un derbi vibrante disputado en un repleto estadio de Mendizorroza. Un gol de Lucas Boyé desde los once metros en el tiempo de descuento ha permitido al conjunto vitoriano sumar un punto que le da aire en la clasificación e impide a los navarros mirar a puestos europeos.

El partido se puso pronto de cara para los navarros con un gol tempranero de Valentin Rosier a los cuatro minutos, lo que condicionó una primera mitad controlada por el equipo de Alessio Lisci. Pese al dominio 'rojillo', el Alavés encontró el empate al filo del descanso gracias a Toni Martínez, que con fe persiguió un balón colgado para igualar el marcador desde el suelo.

EFE El delantero croata de Osasuna, Ante Budimir, lanza desde el punto de penalti para conseguir el segundo gol del equipo navarro durante el encuentro correspondiente a la jornada 30 de la Liga EA Sports que disputan este domingo Alavés y Osasuna en el estad

Una segunda parte de infarto

Tras el paso por vestuarios, el encuentro se volvió más trabado y con menos ocasiones claras, hasta que la recta final lo cambió todo. Ante Budimir adelantó de nuevo a Osasuna al transformar un penalti en el minuto 80, una decisión muy protestada por los locales. Cuando la victoria navarra parecía sentenciada, el VAR intervino para señalar una pena máxima a favor del Alavés por un pisotón de Catena a Toni Martínez, que Lucas Boyé no perdonó para establecer el definitivo 2-2.

En verano eran contactos residuales y llega un momento en que pasan a ser penaltis"

CA Osasuna Alessio Lisci, entrenador de Osasuna

La visión de los técnicos

El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, ha valorado la capacidad de su equipo para sobreponerse a "dos mazazos" y ha destacado la fe de sus jugadores. "Hemos estado en partido y hemos estado incómodos con una defensa tan alta", ha comentado el técnico, que se ha mostrado contento con el esfuerzo de sus hombres. Sobre las penas máximas, ha sido contundente al asegurar que los dos penaltis "son clarísimos" y ha defendido que las consultas al VAR "han mejorado mucho el fútbol".

Los equipos hoy están 'híper trabajados' y necesitas mecanismos"

Por su parte, el técnico de Osasuna, Alessio Lisci, se ha mostrado crítico con la decisión del penalti en contra de su equipo. "En verano eran contactos residuales y llega un momento en que pasan a ser penaltis y no sé cuándo fue", ha lamentado el italiano, aunque ha matizado que, en su opinión, "el árbitro lo hizo bien" y no entiende por qué intervino el VAR. Sobre el desarrollo del encuentro, ha reconocido que, aunque controlaron la primera parte, perdieron "las segundas jugadas" y no defendieron bien en el gol del empate local.

"En la segunda parte crecimos y estuvimos mejor en un partido atascado sin ser brillante", ha añadido Lisci. El preparador ha admitido que el punto entraba en sus previsiones, pero deja un sabor amargo: "Es una lástima porque hemos estado muy cerca de ganarlo". Finalmente, ha agradecido el apoyo de los aficionados rojillos desplazados a Vitoria y ha explicado la suplencia de Víctor Muñoz, desvelando que estaba enfermo y prefirieron usarlo "cuando el rival estaba un poco cansado".