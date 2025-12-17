El pádel navarro despide un 2025 de récord y mira a un 2026 con hitos históricos: "Ya solo el hecho de clasificarse tiene un mérito terrible"

La temporada 2025 de pádel en Navarra ha concluido después de doce meses intensos de competición, culminando este pasado fin de semana con la disputa de los Másters. Según ha explicado Enrique Chiquirrín, estas pruebas reunieron a las mejores parejas del año. El máster absoluto, patrocinado por Señorío de Sarria, se celebró en La Bandeja Padel Club.

Maestros de la temporada 2025

En la categoría masculina absoluta, la victoria fue para Aimar Goñi y Álvaro Solá, los número uno de Navarra. Con este triunfo, Solá certificó además su posición como número 1 en el ranking de 2025. En el cuadro femenino, el triunfo fue para Mayte Gabarrous, quien también se alzó con el número uno, acompañada por Blanca Arriola.

Los veteranos también disputaron su máster. Los ganadores fueron Carlota Maiso y Plido Campo (+35 femenina), Ana Sánchez y Vicky Celaya (+45 femenina), Javi Sainz y Dani Carlucci (+40 masculina), y Tony Leerga y Juan Pablo Pereira (+50 masculina). Además, se celebró la segunda edición del Máster de Merindades en Milagro, con victoria de Eric Romano y Alejandro Aguilón en hombres, y Maite Sesma y Ushua Aguirre en mujeres.

La cantera y la nueva temporada 2026

Los Juegos Deportivos de Navarra también finalizaron con la última jornada mixta, coincidiendo con el Campeonato Navarro por Parejas Mixtas. Chiquirrín ha destacado que es una competición joven con la idea de "promover el deporte mixto". El evento fue un éxito y agradeció al Gobierno de Navarra y al Instituto Navarro de Deporte por ayudar a "sacar adelante todo el pádel base".

Aunque la temporada 2025 ha terminado, la siguiente ya está en marcha. Se han abierto las inscripciones para la Copa Reino 2026, una competición de "mucho éxito" que el año pasado contó con 188 equipos inscritos y más de 2.500 jugadores. Chiquirrín subraya que "a nivel estatal es de las competiciones por equipos de mayor aceptación". El plazo para apuntarse finaliza el 8 de enero a las 12 horas.

Hito del pádel navarro en Barcelona

La noticia más destacada llega del circuito internacional, donde dos jugadores navarros han hecho historia. Jon Sanz y Martina Calvo se clasificaron para disputar el Master Final del Premier Padel en Barcelona, un evento que reúne a las 16 mejores palas del mundo. Enrique Chiquirrín ha puesto en valor la magnitud de este logro: "Ya solo el hecho de clasificarse creo que tiene un mérito, bueno, terrible".

Ya solo el hecho de clasificarse creo que tiene un mérito, bueno, terrible"

En el torneo, disputado en el Palau Sant Jordi, Jon Sanz consiguió meterse en semifinales, donde cayó ante la pareja número dos del mundo, Galán y Chingotto. Por su parte, Martina Calvo, junto a Alejandra Salazar, se enfrentó en primera ronda a las número dos, Ari Sánchez y Paula José María, cediendo en un disputado tercer set.

Estará muy, muy contenta y satisfecha con lo que ha hecho esta temporada"

Sobre el papel de Calvo en su primer año profesional, Chiquirrín ha comentado que "estará muy, muy contenta y satisfecha con lo que ha hecho esta temporada, clasificándose para el máster". Ahora, ha añadido, ambos jugadores merecen un descanso para preparar la temporada 2026.