Paco González lo vaticina en directo en Tiempo de Juego y a la siguiente jugada marca Budimir para Osasuna: "Ahora mismo veo bastante más cerca"

El partido de liga entre el Deportivo Alavés y Osasuna en Mendizorroza estaba entrando en su recta final con el equipo rojillo dominando el juego. En plena retransmisión de 'Tiempo de Juego' en la cadena COPE, y con Osasuna moviendo el balón en campo rival, el director del programa, Paco González, ha lanzado una premonición: "Que ahora mismo veo bastante más cerca el gol de Osasuna, totalmente". Segundos después, la jugada que ha cambiado el partido le ha dado la razón.

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Tras la predicción de "Nostrapacus" se produce un triple cambio en Osasuna. El marcador está con 1-1. Se reanuda el juego y llega el fantástico pase de Bretones para la carrera de Víctor y... penalti a favor del equipo rojillo. El final de la historia ya la conoces, Budimir anota el 1-2 tras la predicción de Paco González.

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Un polémico penalti desata el debate

La controversia ha llegado con una acción dentro del área del Alavés. Víctor Muñoz ha caído tras un contacto con Tenaglia y, tras unos instantes de duda, el colegiado Soto Grado ha señalado el punto de penalti. La decisión ha generado un intenso debate en la retransmisión, con opiniones divididas sobre la intensidad del contacto. "A mí no me parece un peraltazo, la verdad", se ha llegado a escuchar, mientras otros han apuntado a que el árbitro "lo ha pitado tarde, para mí lo ha pitado alguien en línea o algo, no él mismo".

Que ahora mismo veo bastante más cerca el gol de Osasuna" Paco González Tiempo de Juego

Paco González, sin embargo, ha ofrecido una descripción más detallada de la jugada que apoya la decisión arbitral, a pesar de la confusión inicial en las imágenes. "Es con la punta del pie en el tendón de Aquiles atrás", ha explicado, añadiendo que, aunque el contacto ha sido "muy rápido", la caída del jugador de Osasuna es "natural" y que le dolía todavía. La sensación general, pese a las dudas, es que el jugador "no está fingiendo".

Budimir, ejecutor implacable

Con el 1-1 en el marcador, Ante Budimir ha asumido la responsabilidad del lanzamiento en el minuto 80. El delantero balcánico, con una calma absoluta, ha engañado por completo al portero Antonio Sivera. Tal como ha narrado Dani Blanquez, Budimir ha tirado "con la sangre de hielo" para enviar el balón raso al fondo de la red, mientras el guardameta se vencía hacia el lado contrario, poniendo el 1-2 para Osasuna y desatando la euforia de los aficionados rojillos desplazados a Vitoria.

A mí no me parece un peraltazo, la verdad"

Los datos que sentencian a Sivera

El gol de penalti encajado por el Deportivo Alavés ha puesto de manifiesto una estadística demoledora para su portero. Con este, Antonio Sivera ha encajado los 24 penaltis que le han lanzado en Primera División, un récord negativo que no ha pasado desapercibido. Paco González ha analizado la situación: "Se tira muy pronto, y hoy en día el 80 % de los lanzadores miran antes al portero". Según el director de 'Tiempo de Juego', la anticipación excesiva es un error fatal contra lanzadores como Budimir, "que mira chutando al portero".

Para Ante Budimir, el gol ha supuesto su decimoquinto tanto en la presente temporada de LaLiga, consolidándose como uno de los delanteros más en forma del campeonato. Este registro le sitúa en la tercera posición en la lucha por el trofeo Pichichi, solo por detrás de Mbappé (23) y Muriqi (19). Además, nueve de esos quince goles han llegado en una espectacular segunda vuelta.

Budimir sigue ampliando su leyenda como delantero de Osasuna en la que está batiendo todos los registros. Ya lleva 15 en liga y se acerca a los 21 de la pasada temporada.