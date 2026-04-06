Paco González se rinde en Tiempo de Juego a la camiseta de Osasuna: "El rojo más bonito que ha tenido nunca"

Durante la retransmisión en Tiempo de Juego de la Cadena COPE del partido que enfrentó al Alavés y a Osasuna, y que finalizó con empate a dos, el director del programa, Paco González, ha realizado un encendido elogio a la camiseta del equipo rojillo.

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El comentario ha surgido a raíz de una jugada en la que un futbolista de Osasuna ha caído al suelo. En ese momento, la atención de los comentaristas se ha desviado hacia el color de la equipación. Paco González no ha dudado en afirmar: "El rojo de esa es el rojo más bonito que ha tenido nunca". Otros colaboradores se han sumado al halago, describiéndolo como un "rojo brillante" y un "Rojo pasión".

Paco González

El rojo de esa es el rojo más bonito que ha tenido nunca" Paco González Director Tiempo de Juego

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El peligro de "hacer la cama"

Todo ha comenzado cuando un jugador de Osasuna se dolía en el césped tras una acción con un rival. Los comentaristas han apuntado que el contrario "le ha hecho la cama" y que el jugador se había dado un "buen golpe con el terreno de juego". La expresión futbolística ha derivado en una anécdota simpática.

Uno de los colaboradores, Dani Blanquez, ha bromeado con la situación y ha afirmado que usa esa misma excusa con su madre. "Yo le digo eso a mi madre todas las mañanas", ha comentado entre risas, para que luego Marcos López añada la solución definitiva: "Coge el corte y ponlo ahí de manera continua. No lo digo yo, mamá, lo dicen en la radio".

No lo digo yo, mamá, lo dicen en la radio" Marcos López Tiempo de Juego

NO ES LA PRIMERA VEZ

El periodista Paco González, director de Tiempo de Juego en la cadena COPE, ha expresado en antena en ocasiones anteriores su pasión por las equipaciones del Club Atlético Osasuna. Su entusiasmo por el intenso color de la nueva camiseta para la temporada 2025/26 contrasta con el recuerdo de una noche de “frío y miedo” que vivió retransmitiendo un partido con la histórica elástica verde del club navarro.

Un regreso al ‘rojillo’ más puro

Durante la retransmisión de su programa, Paco González ha elogiado con vehemencia la nueva indumentaria del conjunto navarro. "Este rojo de Osasuna me vuelve loco, que es el rojo de verdad", ha afirmado el comunicador, una opinión que ha sido secundada por su compañero José Manuel Oliva.

Este rojo de Osasuna me vuelve loco"

Según ha explicado González, esta tonalidad se aleja de la que el club ha utilizado en años anteriores, que ha descrito como "un tono casi grana, casi granate". Pepe Prieto, otro colaborador del programa, ha recordado también cómo en el pasado la equipación de Osasuna incorporaba otros colores, mencionando que "luego le metían el azul, una banda azul, un poquito azul, un poquito negro también".

La nueva elástica, diseñada por Macron, conmemora el cuarenta aniversario del debut del equipo en competiciones europeas, el 18 de septiembre de 1985 en Glasgow. El diseño se inspira en la estética de los ochenta y en leyendas como Javier Castañeda o Eugenio Bustingorri, manteniendo los colores clásicos: camiseta roja, pantalón azul oscuro y medias negras. Incorpora un sutil efecto de raya diplomática, un cuello tipo polo y una trama geométrica en los hombros.

Siguiendo su compromiso con el medio ambiente, la equipación ha sido confeccionada íntegramente en ‘Eco Fabric’, un material 100% poliéster reciclado. La colección, que saldrá a la venta el 1 de julio, se presenta con una campaña audiovisual llamada ‘El viaje’, que emula el desplazamiento de dos aficionados al histórico partido de la Copa de la UEFA contra el Rangers.

La noche de "frío y miedo" en Düsseldorf

El fervor por la nueva camiseta roja ha traído al presente otra indumentaria icónica de Osasuna: la verde. Esta equipación, un homenaje a la utilizada en la Copa de la UEFA 91-92, está ligada a una de las experiencias profesionales más tensas de Paco González. El periodista ha recordado su vivencia en el partido de vuelta contra el Ajax de Ámsterdam, disputado en Düsseldorf a siete grados bajo cero.

A su llegada al puesto de comentarista, se encontró con “un gordo inmenso con la camiseta de Layas, manga corta” que golpeaba los equipos de radio con “un maderón gigantesco”. González ha confesado el temor que sintió en aquel momento: "Yo rezando que no sea mi puesto de comentarista, porque yo no me atrevo a decirle a ese tío nada". Finalmente, el ultra ocupaba el puesto asignado a Iñaki Cano, de Radio Nacional.

La tensión continuó durante todo el encuentro, con el ultra y su grupo “narrando todo el partido detrás”. La situación provocó que González viviera la retransmisión con pánico, hasta el punto de desear que el equipo español no marcase. "Por dios, que no meta a Osasuna, que no meta a Osasuna", ha confesado que pensaba por temor a la reacción de los aficionados locales, a quienes "se les molestaba" la narración en español.

Por dios, que no meta a Osasuna, que no meta a Osasuna"

Anécdota en el estudio

Las camisetas de Osasuna también han sido protagonistas en el estudio de Tiempo de Juego. El analista arbitral Pedro Martín se presentó en una ocasión con la equipación rojilla y el dorsal '9', explicando que fue un regalo de “El Olentzero Navarro”. La anécdota provocó las bromas de Paco González, aunque Martín defendió su imparcialidad asegurando que su “honestidad le impide decir lo que no cree”.