Osasuna iguala un récord defensivo del Barça de Guardiola y el Atlético de Madrid de Simeone: "Es un dato que es bestial"

Durante la retransmisión del partido entre el Alavés y Osasuna en 'Tiempo de Juego', el periodista Miguel Aguilar ha compartido un dato que subraya la solidez defensiva del equipo rojillo en el arranque de sus partidos. Cuando el encuentro alcanzaba el minuto 18, Dani Blanquez introducía la esperada estadística de Aguilar sobre el conjunto navarro, que finalmente empató a dos contra el equipo local. En ese momento del partido, los rojillos ganaban 0-1 con gol de Rosier.

Según ha desvelado Aguilar, Osasuna es el único equipo de LaLiga que aún no ha recibido goles en los primeros 15 minutos de partido en la presente temporada. Este logro defensivo sitúa al club navarro en una posición de privilegio, demostrando una notable concentración y firmeza en los compases iniciales de cada encuentro.

CA Osasuna Sergio Herrera, portero de Osasuna

Un hito histórico

La relevancia de este dato se magnifica al compararlo con los registros de la competición en el siglo XXI. Miguel Aguilar ha explicado que solo dos equipos habían conseguido en la historia de la liga mantener su portería a cero durante el primer cuarto de hora en toda una temporada de LaLiga. El FC Barcelona de Pep Guardiola lo logró en la campaña 2010-2011, mientras que el Atlético de Madrid lo hizo en la 2017-2018. Ese Barça entrenando por Pep conquistaba esa temporada la liga y la Champions League, mientras que el Atlético del Cholo quedaba segundo en liga y ganaba la Europa League

Es un dato que es bestial" Miguel Aguilar Tiempo de Juego

La contundencia de la estadística ha sido calificada por el propio Aguilar como "un dato que es bestial", subrayando la dificultad y el mérito de lo que está consiguiendo Osasuna. El propio Blanquez, en 'Tiempo de Juego', se hacía eco de la expectación que genera esta información en cada partido del equipo rojillo, que mantuvo intacta su racha en el empate final (2-2) contra el Alavés.

00:00 Volumen Descargar El dato de Osasuna que le deja como único en la liga

TEMPORADA CON ALESSIO LISCI

El Club Atlético Osasuna está completando una temporada 2025/2026 en Primera División marcada por la irregularidad en los resultados, pero también por la consolidación de un proyecto que ha encontrado en el banquillo de Alessio Lisci un nuevo impulso competitivo. El conjunto rojillo se mueve en la zona media de la clasificación con opciones de mirar hacia Europa en varios tramos del curso.

Uno de los aspectos más destacados del equipo navarro ha sido su rendimiento defensivo, con cifras que reflejan cierta fragilidad. El guardameta Sergio Herrera acumula 35 goles encajados en 29 jornadas, una media que sitúa a Osasuna en una posición intermedia dentro de LaLiga, lejos de los registros más sólidos del campeonato . Esta circunstancia ha condicionado varios partidos en los que el equipo ha visto escapar puntos en los minutos finales.

La llegada de Alessio Lisci el pasado verano supuso un cambio de ciclo tras la salida de Vicente Moreno. El técnico italiano ha apostado por un fútbol más vertical y dinámico, dando protagonismo a jugadores jóvenes y potenciando la velocidad en las transiciones, un rasgo que ha definido el estilo rojillo en esta campaña .

En ese contexto, el gran nombre propio sigue siendo Ante Budimir. El delantero croata acumula 15 goles, consolidándose como uno de los arietes más fiables del campeonato . Su capacidad para aparecer en momentos clave ha sido fundamental para sostener al equipo en los momentos más delicados del curso.

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Junto a Budimir, la gran noticia positiva de la temporada ha sido la explosión de Víctor Muñoz. El joven extremo, llegado del Real Madrid, ha dado un salto de calidad inmediato, sumando 5 goles y 2 asistencias en su primer año en la élite . Su desborde, velocidad y capacidad para generar peligro han cambiado el panorama ofensivo del equipo.

La sociedad entre Budimir y Víctor Muñoz se ha convertido en uno de los principales argumentos ofensivos de Osasuna. Entre ambos han sostenido buena parte de la producción goleadora del equipo en muchos tramos del campeonato, siendo decisivos en partidos igualados .

Además, el crecimiento de Muñoz ha trascendido el ámbito del club. Su rendimiento le ha llevado incluso a debutar con la selección española absoluta, confirmando su proyección y situándolo como una de las grandes revelaciones de la temporada en LaLiga .

Con todo, Osasuna encara el tramo final de la temporada con la sensación de haber construido una base sólida sobre la que crecer. La continuidad de Lisci, la fiabilidad goleadora de Budimir y la irrupción de Víctor Muñoz invitan al optimismo en El Sadar, donde el objetivo de consolidarse en la élite parece cada vez más asentado.