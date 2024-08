Oficial: Osasuna logra la cesión del futbolista del Bayern Múnich Bryan Zaragoza

El Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con el Fußball-Club Bayern München para la cesión de Bryan Zaragoza para la temporada 2024/25. La operación no incluye opción de compra y comportará un abono de 250.000 euros en concepto de préstamo. El futbolista, que el pasado curso se convirtió en internacional absoluto con la selección española, será presentado esta tarde a las 19:30 horas en El Sadar en un evento abierto al público.

Bryan Zaragoza Martínez (9 de septiembre de 2001; Málaga) fue una de las grandes sensaciones de LaLiga Santander la pasada campaña. En sus primeros meses en la máxima categoría con el Granada F. C., el extremo andaluz asombró gracias a su velocidad eléctrica y habilidad para el desborde. De hecho, un gigante europeo como el F. C. Bayern decidió acometer su traspaso.

Conoce como es Bryan Zaragoza, el futbolista del Bayern de Múnich que está en la órbita de Osasuna Lo definen como "una persona que cumplía con las normas que debe guardar cualquier deportista. Bastante sencillo. Explosivo y capaz de revolver en los últimos metros" Redacción COPE NavarraPamplona 08 ago 2024 - 15:06

La irrupción de Bryan Zaragoza en la élite ha sido meteórica. Se formó en las categorías inferiores de clubes de su Málaga natal como el C. D. Tiro Pichón y el C. D. Conejito hasta recalar en la cantera del Granada C. F. La temporada 2020/21 la disputó en el C. D. El Ejido en calidad de cedido y la siguiente regresó al filial nazarí, el Recreativo Granada, en una campaña en la que logró debutar con el primer equipo en un duelo de Copa del Rey ante el C. D. Laguna. Fue en el curso 2022/23 cuando se asentó en el fútbol profesional. Logró el campeonato de Segunda División y el ascenso a Primera. Su explosión en LaLiga Santander dejó seis goles y dos asistencias en apenas media temporada, ya que en la segunda parte del curso formó parte de la plantilla del seis veces campeón de Europa, el F. C. Bayern, con el que tuvo menor continuidad.

Ahora, Bryan Zaragoza recala en Osasuna para reforzar la línea ofensiva del equipo de Vicente Moreno y ayudarle a cumplir sus objetivos.