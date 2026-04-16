Las leyendas del Osasuna de los 80 dictan sentencia con un fútbol que ha cambiado, no siempre a mejor: "A los jugadores se les encorseta tácticamente en exceso"

El pasado domingo, en la jornada retro de LaLiga, El Sadar rindió homenaje a uno de los equipos más recordados de su historia. Antes del partido contra el Betis, las leyendas de Osasuna de los años 80 recibieron el calor de la afición con una emotiva vuelta de honor. Figuras como Pepe Alzate, Enrique Martín Monreal, Javier Mina, Javier Baiona y José Manuel Echeverría rememoraron una etapa que supuso un antes y un después para la estabilidad del club.

La experiencia fue profundamente emocionante para sus protagonistas. Pepe Alzate confesó haberlo disfrutado "muchísimo", destacando como "una excepción" que, "después de 40 años, la afición muestre ese cariño". Por su parte, José Manuel Echeverría calificó la jornada de "muy emocionante y entrañable", admitiendo no estar ya acostumbrados "a estas multitudes y estos homenajes".

Un cariño que perdura en el tiempo

El reconocimiento tomó a muchos por sorpresa. "Cuando pasan tantos años, quizás ya no esperas nada de eso", reconoció Javier Baiona, quien se mostró "encantado y muy agradecido". Enrique Martín Monreal añadió una reflexión más amplia, afirmando que, aunque ellos representan su propia trayectoria, el homenaje simboliza "la esencia de Osasuna desde que nació hasta el día de hoy".

El paso del tiempo ha cambiado la forma en que son reconocidos, algo que afrontan con humor. "Hace años nos conocían cuando pasábamos por las puertas de los colegios", bromeó Echeverría, añadiendo que "ahora ya cuando pasamos por los geriátricos o las residencias, hay algunos más que nos conocen". Javier Mina coincide en que son "los mayores, lógicamente", quienes más los recuerdan.

Ahora ya nos conocen cuando pasamos por los geriátricos o las residencias"

Un abismo entre el fútbol de antes y el de ahora

El debate sobre la evolución del fútbol fue uno de los puntos centrales. Martín Monreal recordó el estado del césped en su época, pero criticó que en el fútbol actual "hay excesiva asociación" en las bandas, en contraste con el juego "muy vertical" que practicaban. "Ahora se toca y se toca y se toca, y a mí particularmente, bueno, lo entiendo, es una propuesta, pero hay cantidad de veces que sí es un poquito más vertical por banda", lamentó.

Pepe Alzate fue más tajante al describir la situación, afirmando que existe "un abismo físico, táctico y estratégico" y que no todo ha sido para bien. Criticó duramente la permisividad con la violencia en el juego: "Hay una cantidad de faltas enormes". Su mayor preocupación se centra en la desprotección del guardameta: "El portero está prácticamente sin protección en estos momentos. Se le pueden poner seis jugadores alrededor y tirarlo todo por saco".

El portero está prácticamente sin protección en estos momentos"

Martín Monreal también señaló que "a los jugadores se les encorseta tácticamente en exceso" y se les da "excesiva información", lo que coarta la iniciativa. Recordó una frase de Jorge Valdano sobre cómo las academias "están haciendo al jugador bueno mediocre" al quitarle "la magia". Para dinamizar el juego, propuso incluso una regla similar a la del pasivo en balonmano para penalizar los pases hacia atrás sin intención de atacar.

La cantera de Tajonar como pilar fundamental

La conversación también sirvió para reivindicar el modelo que les llevó al éxito. El periodista J.J. Iso, que cubrió aquella etapa, recordó cómo Pepe Alzate apostó por "navarrizar Osasuna", recuperando a jugadores de la tierra. Echeverría describió aquel proyecto como "un paso fundamental" a nivel de estructura y organización para el club.

Esa filosofía choca, en su opinión, con ciertas tendencias actuales. Al ser preguntado por Iker Muñoz, Javier Mina celebró su consolidación pero advirtió: "Andamos un poco escasos con gente de la cantera". Pepe Alzate fue el más contundente en su defensa de Tajonar: "Gastarse ahora 5 o 6 millones de euros en un jugador para que venga a casa, eso es un desastre, teniendo Tajonar. Hay que trabajar desde abajo y confiar en ellos".

Finalmente, Martín Monreal reveló un dato que evidencia lo avanzado de su tiempo: ya en los años 80, con Pepe Alzate como técnico, trabajaban con el psicólogo Iñaki Ventura. "El entrenamiento mental es tan importante como el físico, táctico y técnico", afirmó, celebrando que hoy se hable abiertamente de la psicología deportiva, un campo que, según él, ya era una prioridad en aquel equipo histórico.