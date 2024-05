El legado que deja Jagoba Arrasate en Osasuna tras ser entrenadora durante seis exitosas temporadas

El sábado, en el Estadio de El Sadar, Jagoba Arrasate vivirá su último partido en el banquillo de Osasuna. El técnico ha estado seis temporadas con el escudo rojillo en el pecho, en ellas ha logrado un ascenso a Primera como campeón de Segúnda, cinco permanencias tranquilas, una temporada en puestos europeos, jugar la previa de Conference League, debutar en la Supercopa de España y disputar una final de Copa del Rey.

Tras la victoria en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid Arrasate respondió a cuál era el legado que dejaba en Osasuna y esta fue su respuesta: "Bueno, me acuerdo que el día que firmé el presi me dijo había que conectar otra vez con la afición. No me estaba pidiendo ni resultados, ni nada, solo eso y creo que eso sí lo hemos conseguido. Creo que el sentimiento de pertenencia hacia unos colores pues está más vivo que nunca. Fue exponencial el año pasado con ese séptimo puesto, con esa final de Copa con esa con ese desplazamiento masivo y, bueno, ojalá que esto siga así porque Osasuna necesita su afición".

Prueba del cariño que deja Jagoba en Navarra es el reciente reconocimiento que tuvo por parte de la Federación de Peñas de Osasuna que le reconoció con el premio Fermín Ezcurra.

Equipo asentado

Osasuna ha vivido cinco temporadas en Primera División en las que ha logrado la permanencia con varias jornadas de antelación. Una tranquilidad que pocas veces en la historia rojilla se ha dado. Además, el equipo cuenta con una plantilla equilibrada y con los puestos bien cubiertos. La banda izquierda es la tarea pendiente para tratar de reforzar durante el mercado de verano.

Conexión con la grada

Tal y como dijo Jagoba tras ganar en el Civitas, durante estos años se ha logrado una conexión importante con la afición. La primera temporada en Segunda División la afición disfrutó de lo lindo de ese Rock&roll futbolístico. La primera mitad del regreso a Primera, con un Chimy Ávila pletórico, fue una etapa inolvidable. Sin lugar a dudas, el desplazamiento a Sevilla para la final de Copa del Rey se queda como uno de los hitos del osasunismo para la historia.

Cantera, el sello de Tajonar

Arrasate deja una plantilla con varios canteranos asentados y con peso dentro del vestuario y del juego del equipo. Un Osasuna con Jesús Areso, David García, Jorge Herrando, Iker Muñoz, Jon Moncayola, Pablo Ibáñez, Iker Muñoz y Aimar Oroz es un equipo con un importante sello de Tajonar. Además, tenemos que sumar a jugadores como Unai García o Kike Barja y otros jóvenes canteranos que van poco a poco entrando en dinámica del primer equipo.

Portavoz del club

Jagoba ha hecho labores de entrenador, de apagafuegos y de portavoz. El alto volumen de intervenciones que tiene en rueda de prensa ha propiciado que haya hecho prácticamente labores de portavoz. Durante estos seis años ha logrado apagar muchos fuegos en momentos tensos, y también es de valorar que en este tiempo no ha generado ninguno.

Maldiciones terminadas

