Kike Barja, futbolista de Osasuna, lanza un mensaje sobre los calendarios de competición del fútbol y el exceso de partidos: "Me gusta ese punto de ser un niño"

Los calendarios del fútbol profesional son cada vez más exigentes, más apretados y con más partidos. El Real Madrid está molesto por el poco descanso que ha tenido tras el Mundial de Clubes para poder hacer pretemporada antes de debutar en el Estadio Santiago Bernabéu contra el Club Atlético Osasuna. Los futbolistas acumulan cada vez más partidos entre liga, copa, supercopas, mundialitos y compromisos internacionales. El balón no para de rodar.

Sin embargo, la otra realidad es que esos mismos futbolistas que juegan decenas de partidos cada temporada, se siguen molestando cada vez que en un partido que está resuelto les quitan en el minuto 89. Los hay que quieren jugar menos partidos, pero se enfadan cada vez que les cambian en un partido que está ya resuelto.

El calendario es exigente, pero luego estás en el campo, y, joder, quieres seguir jugando Kike Barja Futbolista de Osasuna

Kike Barja, futbolista de Osasuna y actual capitán del equipo rojillo, ha hablado en COPE Navarra sobre la saturación de los calendarios. Barja ha explicado sobre ser cambiado en un partido que "los futbolistas somos así, nos pasa a todos". Entiendo que "el calendario es exigente, pero luego estás en el campo, y, joder, quieres seguir jugando".

Me gusta que la gente tenga ese punto todavía de ser un niño, y, joder, quiero seguir jugando, no me apetece que me sienten el banquillo Kike Barja Futbolista de Osasuna

CA Osasuna Kike Barja disparando al poste contra Las Palmas

El jugador de Osasuna admite que le gusta que "la gente tenga ese punto todavía de ser un niño, y, joder, quiero seguir jugando, no me apetece que me sienten el banquillo". "Ese punto me gusta de los futbolistas, de esa ambición, esa competitividad... pero la realidad es que están empezando los calendarios a ser insostenibles".

Lo dice reconociendo que Osasuna vive "una realidad un poco paralela, porque generalmente no tenemos internacionales, ahora tenemos Budi y Enzo, que sí tienen que jugar competición con sus selecciones en los parones. Nosotros no jugamos competición europea entre semana y no tenemos mucho internacional, es verdad que cuando a ti no te afectan esos problemas de forma directa, pues miras un poco hacia otro lado, pero es verdad que me fijo un poco en todo, y es la realidad es que llega un momento que puede ser insostenible".

CA Osasuna Kike Barja

"Se está viendo que los jugadores cada vez se lesionan más, lesiones más importantes, más duras y largas en el tiempo... Incluso el fútbol puede perder si los futbolistas están casados, puede perder cierto encanto. Yo ni pincho, ni corto, soy un títire más, pero el tiempo dirás si tanta competición o tanto partido es bueno o no".

DABUT DE LIGA EN EL BERNABÉU CONTRA EL REAL MADRID

Kike Barja vivirá este martes 19 de agosto un día marcado en rojo: debutará como primer capitán de Osasuna en un partido oficial, y lo hará nada menos que ante el Real Madrid. El atacante navarro reconoce que este momento tiene un significado especial: “Bueno, pues es súper, súper especial ser capitán de Osasuna”.

El jugador rojillo recordó que su perfil como líder ha ido madurando con el tiempo: “Yo me acuerdo cuando Miguel Díaz era el capitán del Promesas… yo creo que la gente me veía con bastante poco respeto… porque era un chavalín, también estaba todo el día haciendo el tonto, bromas para aquí, bromas para allá, y al final un capitán tiene que imponerse. Hoy en día todavía creo que soy un chaval joven que tiene la suerte de ser capitán y que en ese sentido tengo ya en el primer equipo cierta trayectoria que creo que los compañeros valoran y cuando hablo en momentos importantes creo que se me escucha… pero sigo siendo un chaval joven que le encanta la broma, la risa, pasarlo bien”.

CA Osasuna Kike Barja, con el brazalete de capitán de Osasuna, en un partido de pretemporada

Barja explicó que la figura del capitán también ha cambiado con el paso de los años: “Hoy en día cambia un poco… antes el capitán era como una figura súper imponente y tal, y yo creo que hoy en día, como también la gente es muy profesional, casi cada uno se lleva a sí mismo solo… la gente se cuida mucho y tiene mucho respeto cuando hay que tenerlo, y en ese sentido creo que ser capitán hoy en día es más sencillo también con gente que me acompaña, como Sergio García… nos ayudamos entre todos”.

El navarro quiso destacar la importancia de la paciencia y de rodearse de buenas personas en el camino hacia el fútbol profesional: “Está claro que uno tiene que hacer las cosas bien, pero al final influye de forma positiva o negativa la gente con la que te encuentres… yo tuve la suerte de encontrarme con Miguel, con una persona con la que pasé muchos años… me ha ayudado mucho, y tanto él como otros compañeros del Promesas… hemos pasado momentos adentro y fuera juntos, nos hemos ido de vacaciones juntos cuando éramos más jóvenes… esos momentos han sido más importantes que meter un gol o dar una asistencia”.

Kike Barja hablando en COPE

También valoró el papel de otros canteranos que siguen sus pasos: “Yo creo que los chicos de la cantera, como Osambela o Mauro Martín, tienen esa tranquilidad, esa paciencia… son chavales muy, muy normales… entrenan como animales y tienen la cabeza bien amueblada… tienen que tener paciencia porque en cualquier caso, cuando pueda llegar tu momento, hay que estar preparado”.

Barja no olvidó a los capitanes que tuvo como referencia: “He tenido como capitanes unos ejemplos inmejorables… es muy difícil acercarse a ellos en cuanto a trayectoria y capitanía… siempre intento pensar qué harían ellos en ciertos momentos o qué dirían ellos y hacerlo”.

Por último, recordó con cariño sus años junto a Roberto Torres: “En los momentos que más he disfrutado en el campo he coincidido con él… hemos podido vivir momentos juntos, sobre todo en mis primeros años… se ha forjado una amistad que nos ha hecho pasar momentos juntos fuera del campo… si luego se lleva una relación personal, mucho mejor”.