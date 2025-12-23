Javier Gracia toma las riendas del balonmano navarro para impulsarlo a la élite: "Las federaciones existen porque los clubes están ahí trabajando día tras día"

Javier Gracia se ha convertido en el nuevo director técnico de la Federación Navarra de Balonmano tras los recientes cambios en la estructura federativa, donde Iñaki Muñoz ha pasado a ocupar el cargo de gerente. Con una vasta experiencia que incluye su paso como segundo entrenador en Asobal con Anaitasuna, coordinador de base y seleccionador navarro, Gracia asume el reto con el objetivo claro de que el balonmano navarro crezca año tras año.

El reto del CESA

Uno de los primeros grandes desafíos para las selecciones navarras es el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA), que se disputará en Blanes (Cataluña) a principios de enero. Navarra acudirá con seis selecciones, desde infantiles hasta juveniles. Gracia destaca la singularidad del evento: “Es un evento que ninguna federación a nivel nacional lo realiza en Europa”, una oportunidad para ver a “lo que va a ser el futuro de nuestra selección española”.

Algunas selecciones competirán en el grupo principal por las medallas, mientras que otras buscarán el ascenso desde la Copa de España. El objetivo es ambicioso, aunque complicado por el tamaño de la comunidad. “Sí que es verdad que ha habido creo que un par de años en que Navarra ha tenido las seis selecciones entre las ocho mejores, y, bueno, pues vamos buscando un poco ese objetivo”, ha señalado Javier Gracia. Confía especialmente en las categorías femeninas y en la generación juvenil masculina, y espera traer “alguna buena noticia, ojalá que en forma de medalla”.

Navarra, capital del balonmano mundial

Además de la cantera, Navarra se prepara para ser el epicentro del balonmano de élite con la celebración del Torneo Internacional de España en el Navarra Arena. Será la primera vez que se dispute balonmano en esta instalación, lo que Gracia considera “una oportunidad muy bonita”. El torneo reunirá a potencias como Egipto, Túnez, Eslovaquia, Irán, Portugal y España.

Queremos acercar el balomano a nivel Navarro"

El evento tendrá un marcado acento foral con la presencia del jugador Sergei Hernández y de Fermín Iturri, ayudante de Jordi Ribera, en la selección española. Además, varios entrenadores navarros como Xavi Pascual o Fernando Gurich dirigen a otras selecciones participantes. Gracia ha animado a los aficionados a aprovechar la ocasión: “Es una oportunidad que no sabemos cuándo va a volver, entonces, se trata de aprovecharlo al máximo”. La venta de entradas avanza a buen ritmo, con precios reducidos hasta el 25 de diciembre.

Paralelamente al torneo, los días 10 y 11 de enero, se celebrará un clínic para entrenadores que contará con ponentes de primer nivel como el propio Xavi Pascual, seleccionador de Egipto, y Paulo Pereira, de Portugal, entre otros.

Una federación en crecimiento

El nuevo director técnico ha confirmado que el balonmano navarro “goza de buena salud”. Actualmente, la federación se acerca a las 4.500 licencias, una cifra que no se alcanzaba desde hace años, con un notable crecimiento de equipos femeninos en categorías inferiores. Para Gracia, si se puede aumentar y crecer, “sería un éxito”.

Al final, las federaciones existen porque los clubes están ahí trabajando día tras día"

Este crecimiento es fruto del buen trabajo de todos los clubes, a quienes Gracia reconoce como el pilar fundamental del deporte base. “Las federaciones existen porque los clubes están ahí trabajando día tras día”, ha afirmado, y ha subrayado el esfuerzo de la entidad para apoyar a todos los equipos de la geografía foral, no solo a los de la comarca de Pamplona.

En el plano personal, Javier Gracia ha admitido que asumir este cargo le obliga a retirarse de los banquillos, una decisión que “costó mucho” por su pasión por entrenar. También ha tenido palabras de elogio para Nacho Moyano, actual coordinador de Anaitasuna, de quien ha dicho que está solventando “a las mil maravillas” una situación muy complicada en el club.