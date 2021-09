Hablan los finalistas del Campeonato Navarro de Tenis

Entrevista a Eduardo Sanz, Lucía Ibarrola, Antonio Prat, Marta Sexmilo e Iker Gaztambide.

ANTONIO PRAT Y LUCÍA IBARROLA CAMPEONES NAVARROS ABSOLUTO 2021

SEXMILO/LUGEA Y PRAT/MARTÍNEZ, CAMPEONES DE DOBLES; Y SEXMILO/AGUIRRE, CAMPEONES MIXTOS

El pasado sábado dimos por finalizada la edición de 2021 del Campeonato Navarro Absoluto “Mercedes-Benz Gazpi”, en la que Antonio Prat y Lucía Ibarrola se alzaron con el título por primera vez. Prat venció en la final a Iker Gaztambide 6/2 6/1. En la final femenina, Marta Sexmilo se retiró por lesión cuando Ibarrola dominaba por 6/3 0/3.

Los semifinalistas fueron Sergio Orradre, Alex Martínez, Ane García y Leire Kniese.

Mikel Pérez y Helena Zuleta se alzaron con el título en el cuadro de consolación, mientras que David Marculeta y Nahia Echaide fueron los subcampeones.

ANTONIO PRAT, TRAS LA FINAL

El jugador junior Antonio Prat se mostró feliz tras el partido: “Siento una felicidad impresionante de haber ganado el Navarro. Es un torneo que llevo viendo desde muy pequeño y en el que, además, fui recogepelotas hace años. He podido también ganar el de dobles con mi compañero Alex Martínez. Llevamos todo el año jugando juntos y cada vez nos hemos ido sintiendo más cómodos. Quería agradecer a Alex que haya jugado conmigo el torneo.”

Prat se mostró satisfecho por el nivel de la final: ” En la final jugué un muy buen partido. Empecé nervioso pero conforme fue pasando el partido me fui soltando y conseguí jugar muy bien y concentrado. Es verdad que el torneo fue raro para mí. Venía lesionado del Campeonato de España y no sabía si podría competir bien. Los partidos fueron con dolor, sobre todo la semifinal, pero aguanté bastante bien. Me gustaría agradecer a Jurdan, de Zentrum, su trabajo conmigo esta semana, ya que gracias a él he podido jugar el torneo.”

El jugador navarro ya se encuentra en Barcelona: “Esta semana juego un ITF grado 3 y la semana que viene, otro. A ver si consigo algún punto ITF junior y poder jugar también algún Future.”

LUCÍA IBARROLA, TRAS LA FINAL

Ibarrola reconoció tras la final que ganar el Campeonato Navarro Absoluto para ella es un sueño: “Recuerdo cuando era pequeña ver jugar a los mayores en la pista 1, incluso hice de recogepelotas varios años, y siempre ha sido un sueño poder ganar el torneo. Además, tuve la oportunidad de jugar el mixto con mi entrenador Eduardo. Al principio estaba muy nerviosa, pero la verdad es que me ha ayudado mucho en todos los partidos que hemos jugado y creo que nos ha servido para afianzar nuestra relación. Si quiere, espero volver a jugarlo con él el año que viene.”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Reconoce que la final le dejó sabor amargo: “A nadie le gusta ganar así. De hecho me da pena no haber podido jugar una final en condiciones. Marta no jugó al 100% ni mucho menos. A pesar de eso, creo que hice un buen primer set y, en el segundo, viendo la situación y que mi rival estaba tocada se me fue un poco la cabeza y empecé a tirar bolas fuera. Desde el primer partido del torneo, que fue de dobles con mi amiga Helena, tuve muy buena sensaciones. En semifinales pasé muchos nervios, pero supe sobreponerme y terminar jugando bien. Estoy contenta con el nivel que he mostrado durante todo el torneo.”

La joven tenista ya está en Castellón: “Esta semana juego un Marca Jóvenes Promesas en Castellon. Mi objetivo para este final de temporada es jugar varios torneos Marca para ver si consigo meterme en el Master. Además, jugamos el fin de semana que viene el Campeonato de España por Equipos.”

PRAT/MARTÍNEZ Y SEXMILO/LUGEA, CAMPEONES NAVARROS DE DOBLES

Los campeones del cuadro de dobles fueron Antonio Prat y Alex Martínez en categoría masculina y Lorena Lugea y Marta Sexmilo en categoría femenina. Prat/Martínez se impusieron en la final a Eduardo Sanz/Iker Gaztambide, mientras que Lugea/Sexmilo hicieron lo propio con Leire Kniese/Ariadna Pérez.

MARTA SEXMILO Y JULEN AGUIRRE, CAMPEONES NAVARROS MIXTO 2021

Marta Sexmilo y Julen Aguirre se alzaron con la victoria en categoría dobles mixto tras imponerse en la final a la dupla formada por Ane García e Iñaki Alcalde.