Fermín Milagro, catedrático de la Universidad de Navarra, desvela los suplementos que de verdad mejoran tu rendimiento: "Creo que todo el que se dedica a hacer deporte debería conocer"

La suplementación es una ayuda extra, pero nunca un atajo. Esta es la premisa fundamental que defiende Fermín Milagro, catedrático de nutrición y miembro del Instituto de Nutrición y Salud de la Universidad de Navarra. En su intervención en la sección "Deporte y Salud" del programa Deportes COPE Navarra, el experto ha subrayado que cualquier ayuda ergogénica solo tiene sentido cuando existen unas bases sólidas. "La suplementación es solo una ayuda extra respecto a unas bases que tienen que ser muy sólidas, bases de alimentación variada, con todo tipo de nutrientes esenciales, y a base de deporte", explica Milagro. Este apoyo está pensado, según el catedrático, para deportistas que ya tienen un alto nivel y buscan un plus: "Estamos hablando para gente que quiere mejorar sus marcas, mejorar su rendimiento a un nivel ya bastante exigente".

En un campo donde abundan los "mitos, mucho bulo, muchas redes sociales y poca evidencia", Milagro insiste en la importancia de apoyarse únicamente en suplementos con una eficacia contrastada. Antes de buscar ese "pequeño empujoncito", es fundamental separar "el grano de la paja" y entender qué sustancias han demostrado científicamente ser capaces de marcar una diferencia en el rendimiento deportivo.

Suplementos con la máxima evidencia

El primer suplemento destacado por el catedrático es la cafeína, una de las sustancias más utilizadas y con mayor impacto. Es especialmente útil para deportes de velocidad y resistencia, como ciclismo o carreras, donde puede suponer una mejora apreciable del rendimiento de "hasta un 5 por 100", una cifra que puede ser decisiva. La dosis recomendada se sitúa entre 3 y 6 miligramos por kilogramo de peso. Sin embargo, advierte sobre sus efectos secundarios, como la alteración del sueño, por lo que desaconseja su consumo por la tarde.

En segundo lugar se encuentra la creatina, fundamental para deportes explosivos y de fuerza, como sprints o musculación. Esta molécula es clave para la obtención de energía rápida en el músculo. Aunque se encuentra en carnes y pescados, la dieta puede ser insuficiente. Por ello, Milagro explica que se puede realizar una fase de carga de 20 gramos al día durante una semana, seguida de una dosis de mantenimiento de 3 gramos diarios para asegurar que las reservas musculares estén siempre al máximo.

Otra ayuda eficaz son los nitratos, presentes en alimentos como el zumo de remolacha o verduras de hoja verde. Estos compuestos se transforman en óxido nítrico en el cuerpo, una molécula que actúa como vasodilatador, mejorando la circulación y, por tanto, el aporte de oxígeno y nutrientes a los músculos. Una suplementación de entre 350 y 500 miligramos al día de nitratos puede ser beneficiosa para deportes de tipo aerobio.

Para cuidar el cuerpo y combatir la fatiga

Durante el ejercicio de alta intensidad, el cuerpo produce lactato y aumenta la acidez muscular, lo que empeora el rendimiento. Para contrarrestar este efecto, existen dos suplementos clave. El bicarbonato de sodio (en dosis de 0,2 a 0,5 gramos por kilo) y la beta-alanina (de 3 a 6 gramos al día) ayudan a "tamponar" esa acidez, permitiendo que los músculos trabajen de forma eficiente durante más tiempo.

No te va a mejorar, pero te va a cuidar" Fermín Milagro Catedrático de Nutrición de la Universidad de Navarra

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Existen otros suplementos populares cuyo objetivo no es tanto la mejora directa del rendimiento, sino el cuidado general del deportista. Los ácidos grasos omega-3, por ejemplo, son básicos para la salud del sistema nervioso y el sistema inmune. "No te va a mejorar, pero te va a cuidar", resume Milagro, quien recomienda su suplementación en deportistas con dietas deficitarias. Por su parte, el colágeno hidrolizado ayuda a la regeneración del cartílago y a prevenir el desgaste articular, especialmente si se toma una o dos horas antes del ejercicio.

El magnesio es otro mineral interesante por su doble función: por un lado, contribuye a un mejor descanso y, por otro, es vital para la recuperación de la fibra muscular. Finalmente, Milagro menciona los aminoácidos de cadena ramificada (BCAAs) y el HMB (hidroximetilbutirato) como ayudas para combatir la pérdida de masa muscular en situaciones de entrenamiento o competición extremas.

Suplementar por suplementar así, a lo loco, probablemente, no nos va a llegar a nada" Fermín Milagro Catedrático de Nutrición de la Universidad de Navarra

La base es innegociable: la ayuda de un profesional

Fermín Milagro concluye con una advertencia clara: la suplementación debe ser siempre guiada por un profesional. "Suplementar por suplementar así, a lo loco, probablemente, no nos va a llegar a nada", afirma, más allá de "gastar nuestro dinero" o incluso sufrir problemas gastrointestinales. El catedrático reitera que ninguna de estas ayudas funcionará sin un entrenamiento adecuado y una dieta equilibrada. Cuidar la base, insiste, es siempre lo primero.