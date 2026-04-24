El equipo 'Otra Mirada Rítmica' de Navarra se corona en el Campeonato de España con sus medallas: "Entre ellas se apoyan un montón entrenando"

El equipo de gimnasia rítmica Otra Mirada Rítmica ha logrado un éxito arrollador en el Campeonato de España celebrado en Pamplona el pasado 12 de abril. Todas las integrantes del equipo navarro, compuesto por Inés, Maite, Alba, Nerea, Marta, Ángela, Sara, Andrea, Oyane y Mariana, han conseguido una medalla, culminando meses de esfuerzo con un pleno histórico en la competición nacional.

La clave del éxito: trabajo y unión

La entrenadora, Valeria Fanlo, ha destacado que detrás de este triunfo "ha habido mucho, mucho trabajo". Según Fanlo, la clave ha estado en el apoyo mutuo y la superación diaria de las gimnastas durante los largos meses de preparación. "Entre todas, pues se apoyaban, y y ahí, entre todas, pues conseguimos sacar el campeonato adelante y y que todo saliese como queríamos", ha afirmado la entrenadora.

Entre ellas se apoyan un montón entrenando"

Esa cohesión es, precisamente, uno de los pilares del equipo. La propia Valeria Fanlo ha relatado con emoción cómo es el día a día en los entrenamientos, donde la amistad y el compañerismo son fundamentales. "La verdad que me emociona mucho, porque entre ellas se apoyan un montón entrenando. Cuando una viene triste, pues entre todas se dan un abrazo, se apoyan, se animan, y y así ya les sacan una sonrisa", ha explicado.

Las voces de las campeonas

Para las gimnastas, el momento de conocer la victoria ha sido "bastante emocionante y muy nerviosa", como ha confesado una de ellas. Una de las grandes triunfadoras ha sido Nerea Díaz, quien se ha proclamado campeona de España en la máxima categoría. Nerea, que entrena cuatro días a la semana, ha reconocido que prefiere "entrenar" a estudiar y se ha mostrado "contenta" y "emocionada" por su logro, conseguido con una coreografía acompañada de una canción francesa.

Este era mi sueño y se lo dedico a mi abuela"

La emoción ha sido la gran protagonista, especialmente en las palabras de Inés, que ha conseguido el tercer puesto. "Me sentí muy muy emocionada, cuando gané me quedé en shock y empecé a a llorar de de emoción", ha relatado. La gimnasta ha dedicado su éxito a su equipo y, de manera muy especial, a su abuela: "este era mi sueño y se lo dedico a mi abuela, que está en el cielo".

Junto a ellas, Andrea de Jesús se ha proclamado subcampeona de España en la máxima categoría con un ejercicio de cinta al ritmo de Rihanna, una plata que "no me esperé nada". Por su parte, Ángela ha conseguido un oro con su ejercicio de cinta con la música de "El fantasma de la ópera" y ha expresado su deseo de "conseguir nuestro sueño para poder hacerlo realidad".

El oro de Marta también tiene una historia de superación, ya que, según sus palabras, se ha sacado la espina del año pasado a base de "trabajar todos los días". A estos triunfos individuales se suma la medalla de oro conseguida por el conjunto formado por Maite, Alba, Oyane y Sara, quienes también han mostrado su inmensa alegría.

Mirando al futuro

Con el éxito todavía reciente, el equipo ya tiene la vista puesta en el futuro. La entrenadora Valeria Fanlo ha señalado que los próximos objetivos son "seguir trabajando, conseguir más gimnastas para subir a Nacional, y crear un club, pues más más grande". Un proyecto que busca consolidar la base de la gimnasia rítmica adaptada en Navarra y seguir cosechando éxitos.