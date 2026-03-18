Eneko Leyun se corona campeón de España de esquí de fondo y ya sueña con los Juegos Paralímpicos

El deporte adaptado navarro vuelve a dar buenas noticias. El esquiador Eneko Leyun, del equipo Huarte, se ha proclamado campeón de España de esquí de fondo para personas con discapacidad intelectual en la prueba celebrada este fin de semana en Belagua. Leyun se impuso con claridad a sus rivales en la competición de fondo del sábado, aunque las inclemencias meteorológicas impidieron la celebración de la prueba de relevos el domingo, donde la delegación navarra también tenía grandes expectativas de triunfo.

Una victoria muy emocionante

Tras conseguir la medalla, Eneko Leyun ha compartido su alegría en los micrófonos de COPE, describiendo la experiencia como "muy emocionante y muy contento". Este es el segundo campeonato nacional que consigue en esta disciplina. El esquiador guarda sus dos medallas de oro "colgadas" y "a la vista" en su cuarto, un recordatorio constante no solo del éxito, sino también del camino recorrido para alcanzarlo.

Todo tiene su recompensa"

Leyun ha querido subrayar la importancia del trabajo y la dedicación detrás de cada logro. "Me emociona el haberlas ganado y el esfuerzo, pues, que todo tiene su recompensa", ha explicado. Ha destacado también el papel fundamental de su entorno, reconociendo que "el éxito es gracias en base también a ellos". En concreto, ha mencionado a su madre, Marisa, y a su entrenador, Ounai Sangüesa, así como a sus compañeros de equipo, que "me suelen ayudar en todo lo que pueden".

El sueño paralímpico en el horizonte

El talento de Leyun no pasa desapercibido. El periodista Blas Arróniz ha señalado que, si se retomara la competición internacional, el navarro sería un claro candidato a representar a la Federación Española. Un objetivo que a Eneko Leyun le llena de motivación. "Mucha mucha ilusión y muchas ganas de representar a España en unos Juegos Olímpicos, en este caso, Paralímpicos", ha confesado.

Mucha ilusión y muchas ganas de representar a España en unos Juegos"

Para ello, ya ha dado los primeros pasos. Según ha contado, recientemente viajó a Madrid para ser evaluado por una psicóloga con el fin de "tramitar la licencia internacional". Aunque es un proceso que "lleva su tiempo", su próximo gran objetivo es "centrarme más a fondo en entrenar" para poder cosechar más éxitos y estar preparado para una posible convocatoria.

Cantera navarra en el deporte adaptado

El éxito de Eneko Leyun es un reflejo del buen momento del esquí nórdico adaptado en Navarra. En el mismo campeonato, el también navarro Rubén Pascual se hizo con el segundo puesto, y otros compañeros de la delegación obtuvieron un cuarto, un quinto y un sexto puesto. Blas Arróniz destaca que muchos de estos deportistas se inician en el deporte gracias a las campañas de semanas blancas del programa de deporte escolar del Gobierno de Navarra.

En paralelo, el baloncesto en silla de ruedas también ha sido protagonista. El equipo BSR ha tenido que aplazar su partido en Pamplona para poder competir con su equipo de jóvenes en el Campeonato de España en edad escolar, que se disputa este fin de semana en Alicante. Un aplazamiento que, según Arróniz, es "una muy buena noticia", ya que demuestra la fortaleza de la cantera y ofrece a los jóvenes deportistas una valiosa oportunidad de crecimiento.