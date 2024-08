Conoce como es Bryan Zaragoza, el futbolista del Bayern de Múnich que está en la órbita de Osasuna

Bryan Zaragoza ha aparecido de manera sorprendente en la órbita del Club Atlético Osasuna. Los rumores a nivel nacional e internacional le sitúan como posible ficha de Braulio y Cata para el proyecto de Vicente Moreno. Un posible fichaje que ha ilusionado a la familia osasunista por el cartel de un jugador que deslumbró con la camiseta del Granada.

Desde la ciudad de su anterior equipo, el Granada, solamente tienen buenas palabras para describir la persona que hay detrás del Bryan Zaragoza jugador. Jorge de la Chica desde COPE Granada: "Brayan Zaragoza es un joven malagueño al que captó el Granada para su cantera. Todo sencillez, que de cuando estuvo aquí contaba muchísimo con su familia. Una persona que en todo momento cumplía con las normas que debe guardar cualquier deportista. Bastante sencillo".

Jorge de la Chica sobre Bryan Zaragoza: "Un poquito de paciencia y a buen seguro que salvo que ocurra alguna sorpresa no prevista volverá a ser ese jugador importantísimo y con una proyección importante"

En cuanto a los aspectos futbolísticos, Jorge cuenta los aspectos más relevantes del jugador: "Es un hombre explosivo, capaz de revolverse en muy pocos metros, con capacidad de asociación y eso que es muy joven y todavía no sabemos hasta dónde puede llegar".

Unas características que encajarían perfectamente con las necesidades actuales del club rojillo. Una posición de extremo derecho o izquierdo encarador, con velocidad y con buena proyección.

Su etapa por el Bayern de Múnich no ha sido la perfecta. Jorge de la chica valora esa escasez de minutos en el club alemán: “La inactividad, lógicamente, es algo que va a notar porque ya se sabe que al margen de los entrenamientos el ritmo se coge en partidos. Pero estamos hablando de alguien muy joven y que va a tardar poco tiempo en lograr su punto de forma física óptima y va a alcanzar ese Brayan Zaragoza con el que todos soñábamos”

La duda de los rojillos ante este posible fichaje es la incertidumbre de saber si Bryan Zaragoza podría volver a maravillar como lo hacía el año pasado en el Granada CF. Esto opina Jorge desde COPE Navarra:

"Sin duda, yo creo que mentalmente es una persona sencilla, pero bastante fuerte, y lo único que hay que darle es el tiempo suficiente para lograrlo. No solo el nivel con el que deslumbró en el Granada, sino que bastantes más. Recordemos esa juventud a la que tanto hemos aludido y, por tanto, con un factor de crecimiento realmente enorme. Hay que ser optimistas. La aventura alemana de Brian Zaragoza no ha sido tan feliz como hubiera deseado. Pero sin duda, nos encontramos ante un extraordinario futbolista. Un poquito de paciencia y a buen seguro que salvo que ocurra alguna sorpresa no prevista volverá a ser ese jugador importantísimo y con una proyección importante".

La vida futbolística de Bryan

Bryan Zaragoza es canterano del Granada CF. Subió de juveniles al filial del conjunto nazarí en la temporada 2020/2021 y se marchó cedido al CP El Ejido, donde coincidió con el exrojillo Miguel Olavide. En la 2021/2022 jugó toda la temporada en el filial del Granada, pero llegó a debutar en Copa del Rey en el partido de primera ronda contra la Laguna. En su debut con el primer equipo jugó 45 minutos, vio una tarjeta amarilla y ganaron 0-7.

Al año siguiente, en la 2022/2023, Bryan dio el salto al primer equipo del Granada en segunda división. En su primera temporada ya se hizo clave para el ascenso del conjunto andaluz, jugando 34 partidos de liga en los que marcó cinco goles y dio una asistencia.

La temporada pasada (2023/2024), ya en primera división, Bryan Zaragoza explotó definitivamente con seis goles y dos asistencias en 21 partidos que le sirvieron para debutar con la Selección Española y para poner rumbo a Alemania fichando por el Bayern de Múnich. En Alemania, Bryan no ha tenido la continuidad ni el nivel que demostró en Granada. El salto a un equipo Champions y el idioma se ha notado en sus números; tan solo ha jugado 171 minutos repartidos en siete partidos.