Budimir, con 14 goles, tiene nueve jornadas para tratar de igualar los 21 de la pasada temporada: necesita marcar siete goles con los que acercar a Osasuna a Europa

Ante Budimir lleva ya anotados 14 goles en liga en la presenta temporada. El delantero croata está a dos tantos de los 16 de la campaña 23-24 y a siete de los 21 de la 24-25. Osasuna tiene por delante nueve partidos en los que se ha ganado el derecho a poder soñar con Europa, y para que eso pueda ser real van a necesitar los goles de Budimir. Se puede decir que Europa pasa por los goles de Budimir o que el récord de goles de Budimir estaría cerca de meter a Osasuna en Europa. Siete goles en nueve partidos es complicado marcar, al igual que es difícil que Osasuna se meta en Europa, pero no son imposibles.

El nombre de Ante Budimir se ha convertido en sinónimo de gol en CA Osasuna. El delantero croata no solo es el máximo referente ofensivo del equipo rojillo, sino que ya ha entrado en la historia del club como su máximo goleador en Primera División. Su evolución ha sido constante, basada en el trabajo y en una especialización muy clara: dominar el área.

Los datos respaldan su regularidad, ya que en la presente temporada 2025-2026 suma 14 goles en Liga, mientras que el curso pasado firmó una campaña sobresaliente con 21 tantos. Budimir ha ido creciendo progresivamente desde su llegada, demostrando que no es un delantero de rachas fugaces, sino de producción sostenida.

Un ‘9’ de área

Entender a Budimir va más allá de contar goles, pues su perfil es el de un delantero centro clásico de 1,90 metros que vive dentro del área. De hecho, cerca del 96% de sus goles han llegado desde dentro del área, lo que refleja su naturaleza de rematador puro. No es un jugador que destaque por disparos lejanos, sino por su capacidad para aparecer en el lugar exacto.

CA Osasuna Ante Budimir, delantero de Osasuna, en El Sadar

La zurda y el juego aéreo como señas de identidad

Su pierna izquierda es su principal herramienta, ya que más del 60% de sus goles llegan con ese perfil, mientras que el uso de la derecha es residual. A eso se suma su juego aéreo, otra de sus grandes fortalezas, con la que aprovecha centros laterales y jugadas a balón parado para anotar un porcentaje significativo de sus tantos.

La mayoría de sus goles llegan en acciones de juego posicional o centros, con un peso importante también del balón parado, como córners o faltas laterales. No es un delantero de contraataque ni de grandes conducciones, sino de fijar centrales, ganar duelos y finalizar jugadas elaboradas por el equipo.

La importancia del colectivo

Su relación con el gol también tiene un componente táctico, ya que Budimir necesita suministro y responde cuando el equipo genera para él. Aunque su rendimiento ha bajado en momentos de menor producción ofensiva del equipo, su historial demuestra que siempre termina encontrando cifras de goles altas.

En definitiva, Budimir representa una figura cada vez menos habitual en el fútbol moderno: la del ‘9’ clásico que domina el área. Su impacto se mide en remates, desmarques cortos y goles, lo que ha sido suficiente para convertirle en una leyenda del Club Atlético Osasuna.

EFE Budimir celeba su gol en el Osasuna - Mallorca

DOS ESCUDEROS PARA EL GOL

Budimir lleva 14 goles, una cifra muy importante, pero cuenta con dos ayudantes de excepción. Víctor Muñoz, que llega cinco tantos y que se presenta como el complemento perfecto a Ante, y un Raúl García de Haro, que lleva también cinco tantos y que está siendo un suplente de lujo para el delantero croata.