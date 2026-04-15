Braulio Vázquez traza el futuro de Víctor Muñoz y avisa al Real Madrid y a quienes le quieren fichar: "Lo que le dijimos cuando estábamos con su familia se ha cumplido todo"

En el marco de la rueda de prensa por la renovación de Iker Muñoz, el director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, ha abordado uno de los nombres propios del equipo: Víctor Muñoz. El delantero, que cuenta con una opción de recompra por parte del Real Madrid, se ha convertido en una pieza clave, y Vázquez ha defendido que su crecimiento pasa por seguir en Pamplona. "Lo que le dijimos cuando estábamos con su familia se ha cumplido todo. Creo que ha terminado yendo incluso a la selección española", ha afirmado.

El "caso Vinicius" como espejo

Para argumentar su postura, el director deportivo ha recurrido a una comparativa con los inicios de una estrella del Real Madrid. "Es el Vinicius que llegó a niveles de toma de decisión el primer año, la gente incluso se mofaba", ha recordado, señalando que Víctor todavía tiene que madurar en ese aspecto. Según Vázquez, un salto prematuro a un club de mayor envergadura podría frenar su evolución. "Si va a un club grande, que probablemente vaya, tiene que llegar con una jerarquía deportiva y una confianza que te vean", ha añadido.

Todavía está en edad de crecer, tiene unos peajes competitivos que en otro equipo probablemente le hubiesen costado dejar de jugar" Braulio Vázquez Director Deportivo de Osasuna

Cordon Press Braulio Vázquez, Director Deportivo de Osasuna, en El Sadar durante una presentación de un jugador

El director deportivo insiste en que, a sus 22 años, el delantero no ha completado su desarrollo. “Todavía está en edad de crecer, tiene unos peajes competitivos que en otro equipo probablemente le hubiesen costado dejar de jugar”, ha afirmado, convencido de que Osasuna es el lugar ideal para pulir esas facetas. “Le falta ese proceso formativo”, ha sentenciado Vázquez, quien percibe optimismo en el entorno del jugador para continuar en el club.

Iker Muñoz, renovación estratégica hasta 2030

Aunque Víctor Muñoz acaparó los titulares, el acto central era la renovación de Iker Muñoz hasta 2030. Braulio Vázquez ha calificado la operación como “estratégica”, revelando la total confianza que el club depositó en él. "Teníamos claro que él tenía que estar en el primer equipo y desechamos algún fichaje importante, porque teníamos clarísimo que tenía el talento suficiente y la materia prima", ha explicado.

Por su parte, Iker Muñoz ha mostrado su felicidad por el acuerdo. "Es una decisión totalmente correcta, creo que tanto el club como yo siempre hemos ido en la misma dirección", ha declarado. El canterano ha reconocido que el camino ha tenido altibajos, pero que el trabajo constante ha dado sus frutos. "Ahora parece que estoy en mi mejor momento, pero es fruto de todo el trabajo que llevo haciendo atrás", ha asegurado.

Valorar cada vez que juego me ha hecho ser más consciente y ser mejor jugador" Braulio Vázquez Director Deportivo de Osasuna

EFE Víctor Muñoz protege el balón ante Diego Gómez, en el Osasuna - Betis

El centrocampista también ha hablado de la importancia de la salud mental y ha confirmado que trabaja con un psicólogo desde hace tiempo, una figura "clave en todo este proceso". Esa madurez le ha permitido gestionar los momentos en los que no jugaba. “Valorar cada vez que juego me ha hecho ser más consciente y ser mejor jugador”, ha confesado.

La puerta abierta para Barja, Cruz y Galán

Finalmente, Braulio Vázquez ha repasado la situación de otros jugadores. Sobre Kike Barja y Juan Cruz, que acaban contrato, ha dejado la puerta abierta a su continuidad, elogiando su compromiso y rendimiento. "Son dos jugadores a los que les tengo una estima personal importante", ha señalado. El director deportivo ha recordado que habló con Barja cuando no participaba para transmitirle su confianza: "Si le dije lo que le dije cuando no participaba nada, pues imagínate ahora".

Respecto a Javi Galán, Vázquez se ha mostrado satisfecho con su rendimiento y ha destacado que el club acertó plenamente al anticiparse al mercado en su contratación en Navidad. "Creo que todo lo que le dijimos cuando estábamos hablando con él se está cumpliendo, nos está dando un buen rendimiento", ha concluido.