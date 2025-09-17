Así se corrigen los errores más comunes en un partido de tenis que se juega sin árbitro: "No cometer un segundo error"

Los partidos de tenis sin juez de silla son un foco habitual de conflictos por errores en la aplicación del reglamento. Para aclarar las dudas más frecuentes, Deportes COPE Navarra ha consultado a Iván Martínez, una autoridad en la materia al ser Vicepresidente Primero del Comité Español de Árbitros de Tenis y responsable de arbitraje para Europa de la Federación Internacional de Tenis.

Martínez ha explicado cómo solucionar estos fallos cuando ambos jugadores están de acuerdo en que se han producido, partiendo de una premisa fundamental: "todo lo jugado permanece", es decir, nunca se vuelve atrás para repetir un punto.

Lo más importante cuando cometemos un error, oye, somos humanos, nos equivocamos, es no cometer un segundo error Iván Martínez Vicepresidente Primero del Comité Español de Árbitros de Tenis

Error de posición en la pista

Uno de los fallos más comunes es el error de posición, como olvidar un cambio de lado o realizarlo cuando no corresponde. La regla general, según Martínez, es sencilla: "lo corregimos inmediatamente y pasamos a colocarnos en la posición que nos corresponde". Sin embargo, la situación se complica si el error se detecta después de un primer saque que ha sido falta.

Si el jugador solo debe moverse unos pasos (por ejemplo, del lado del 'deuce' al de la ventaja), la falta se mantiene y ejecuta un segundo servicio. Pero si el error implica cruzar toda la pista, las condiciones cambian tanto (viento, sol) que se le concede de nuevo un primer saque. No podemos olvidar una cuestión que es clave, y es que "todo lo jugado prevalece".

Todo lo jugado permanece Iván Martínez Vicepresidente Primero del Comité Español de Árbitros de Tenis

Equivocación en el orden de saque o resto

Otro escenario frecuente es que saque el jugador al que no le tocaba. Si se dan cuenta a mitad de juego, se corrige al instante, pero el marcador se invierte para reflejar los puntos que cada uno ha ganado. Por ejemplo, un 30-15 a favor del sacador incorrecto se convertiría en un 15-30 para el nuevo sacador. Si el error se descubre una vez terminado el juego, para evitar que un jugador saque tres juegos seguidos, "el orden quedará ya alterado" para el resto del set, y sacará el oponente en el siguiente turno.

Canva Tenista realizando un saque en un partido de tenis

En los dobles, si un jugador resta por error en el turno de su compañero, el orden de resto queda alterado durante el resto de ese juego para no dar una ventaja al equipo. Finalmente, Martínez ha recordado una regla clave: tras un tie-break, el jugador que debía restar el primer punto del 'tie-break' será el encargado de sacar en el primer juego del siguiente set.

Casos especiales en el dobles

El experto en arbitraje también ha detallado un matiz importante en los partidos de dobles cuando hay una falta de saque por parte del jugador equivocado. Si quien saca por error es el compañero del que debía hacerlo, este "hereda mi primer saque falta", ya que son un equipo. En cambio, si el error es que está sacando un miembro de la pareja oponente, "este primer saque falta se cancela", pues no sería justo que el rival heredase una falta cometida por su adversario.