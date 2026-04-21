Ariane Toro se cuelga una nueva medalla en un europeo de judo y confiesa su secreto para ganar: la fortaleza mental y una siesta entre combates

La judoca navarra Ariane Toro se ha consolidado en la élite continental del judo tras colgarse una nueva medalla de bronce en el Campeonato de Europa absoluto. Un resultado que confirma su regularidad en el más alto nivel y que alimenta su gran objetivo: "una medalla olímpica".

Aunque celebra el éxito, su ambición no se detiene. "Sí que creo que es importante celebrarlo, aun así queremos más", ha afirmado Toro, reconociendo que se quedó "a muy poquito" de la final. Para ella, este bronce significa que está cogiendo un "nivel regular" y le da "ganas para seguir mejorando y luchando por estar ahí, incluso más arriba".

Una semifinal para el recuerdo

Curiosamente, el combate que más recuerda de la competición es el que perdió. "El combate que más disfruté es el que perdí, las semifinales", ha confesado. Fue un enfrentamiento "muy disputado, muy largo, muy de tú a tú", donde sintió que lo disfrutó "realmente", demostrando que el resultado no siempre influye en el disfrute.

El combate que más disfruté es el que perdí, las semifinales" Ariane Toro Judoca

La clave de la derrota estuvo en un pequeño error técnico tras siete minutos de combate. "Me desplacé un pelín más a la derecha de lo que debía, ella lo aprovechó y me marcó", ha explicado. Un análisis que pudo confirmar después junto a su padre y viendo la repetición del combate, un instante de aprendizaje en la máxima exigencia.

Más difícil mantenerse que llegar

Toro confirma la máxima de que es más complicado consolidarse que alcanzar la cima por primera vez. "Lo corroboro totalmente", ha asegurado. En la élite, "ya nos conocemos de sobra casi cada movimiento, entonces, seguir ahí y el seguir ganando a las mismas rivales una y otra vez es difícil".

Esta madurez la ha llevado a ser una mejor competidora. La judoca no duda al afirmar que la versión actual de sí misma superaría a la que ganó su primera medalla europea hace dos años: "He dado muchos pasos al frente y espero seguir dándolos". Se siente más fuerte, tranquila y estable, aunque asegura que todavía le "queda bastante" por mejorar.

Una medalla olímpica" Ariane Toro Jodoca

El judo, según lo describe, es como una partida de ajedrez que exige tener bien afinados todos los factores: la estrategia, la técnica, el físico y, sobre todo, la mente. "Creo que hay que tener un poco de todo", ha señalado.

La clave está en la mente (y en la siesta)

La fortaleza mental es uno de sus pilares, un aspecto que trabaja desde pequeña con el psicólogo deportivo José Ana Ruza. "Gracias a ese trabajo que hacemos mentalmente estoy tranquila y puedo salir al tatami centrada en mi trabajo", ha revelado. Este apoyo le ha permitido gestionar la creciente presión y las expectativas.

Su capacidad de concentración es tal que ha confesado un hábito sorprendente: duerme entre combates. "Si tengo media hora o una hora, siempre intento dormir", ha comentado, una habilidad que le permite recuperarse y mantener la calma incluso en los momentos de mayor tensión competitiva.

La herencia deportiva también juega un papel fundamental. Hija de una medallista olímpica y un padre olímpico, reconoce que existe una "parte genética", pero subraya que "la genética sin trabajo y constancia no podría ser". Su familia es un apoyo clave tanto en lo técnico como en lo mental.

Fuera del tatami, desconecta con sus amigas, su familia y su perro, algo que considera esencial para no saturarse. Ahora, con la vista puesta en el futuro, su calendario apunta al Campeonato del Mundo en octubre y al inicio de la carrera olímpica en junio, en Mongolia. Todo con un sueño claro en el horizonte: "Una medalla olímpica".