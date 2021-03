Mai Garde, futbolista de Osasuna

Entrevista a la capitana de Osasuna Mai Garde.

Osasuna Femenino está en racha. En 2021 hasta ahora solo han conocido la victoria. Barça B, SE AEM, Seagull, Collerense, Espanyol B, Athletic B y Alavés han dado muestra de ello. Las de Kakun Mainz han logrado en este 2021 un siete de siete con 17 goles a favor y 5 en contra. Tras un inicio complicado el equipo logró encontrar su mejor versión e ir mejorándola. El fin de semana pasado el triunfo frente al Alavés les ponía como líderes del grupo (con un partido más) y presentaban una candidatura muy seria al ascenso.

OPCIONES DE ASCENSO

El Grupo Norte de la Segunda División está dividio en dos categorías. En la que están encuadradas las rojillas no pueden ir las cosas mejor. Osasuna es líder con 33 puntos en 15 partidos, le sigue el Alavés con 31 puntos en 14 partidos. La situación es inmejorable, pero queda poner el broche este fin de semana contra el Zaragoza, que es 7º con 21 puntos en 14 partidos.

¿Será un opción real abrir El Sadar para la fase de ascenso?

A falta de una jornada y que pueda haber cambios, a día de hoy entrarían en la liga de ascenso el Barça B con 26 puntos en 15 partidos y el Seagull con 25 puntos en 15 partidos. No será fácil que les quiten la 3ª y 4ª plaza.

En el otro grupo a falta de una jornada la clasificación está con el Atlético B líder con 25 puntos, le sigue el Oviedo con 24, Racing con 20 y Madrid con 18. En este grupo hay un equipo menos, llevan 13 partidos y les queda jugar la última.

La ventaja rojilla

Osasuna lleva una buena bolsa de puntos, además le queda un partido en el que podrían sumar 3 más. Sin embargo esa no será la cantidad de puntos con la que disputarán la fase de ascenso, ya que se les aplicará un margen corrector que hará que Osasuna vaya a tener algún punto menos. La puntuación de las de Kakun Mainz podrá rondar los 26-28 puntos que le dejaría en una buena posición, aunque quedaría lo más difícil.

Los filiales

Actualmente hay tres filiales que se clasificarían para jugar la fase de ascenso, pero no podrán ocupar plaza, por lo que, si no hay cambios en la última jornada, subir se queda en una competición para cinco equipos, aunque el papel de los filiales, va a ser determinante para conocer quien sube.

ABRIR EL SADAR

La ilusión de que el equipo femenino juegue en El Sadar siempre ha estado ahí. Pero desde que se pudo probar por primera vez el objetivo es repetir. Vivir los partidos en El Sadar es especial, el osasunismo y el equipo experimentaron una preciosas sensación que hace que esté el deseo de que vuelva a suceder. Abrir las puertas del estadio tiene ciertas dificultades, pero la ocasión de la temporada actual es muy interesante por varias circunstancias.

¿Qué juegue el femenino en El Sadar esta temporada? Son todo ventajas. Por un lado el equipo volverá a sentir la sensación de pisar ese símbolo del osasunismo. Además lo podrá hacer jugándose el ascenso a la máxima categoría con el apoyo y la cercanía de la afición. Cada que vez que se ha abierto el campo para las rojillas la gente ha respondido. Pero además, muchos aficionados sueñan con volver a pisar El Sadar, ir a su localidad, conocer su nuevo “trono”. Las ganas son infinitas. El protocolo de LaLiga actualmente no deja entrar público a los estadios de Primera División, por lo que no se ha podido estrenar con las gradas repletas la reforma del campo. ¿Por qué no permitir al socio de Osasuna que vuelva a sentir a Osasuna desde El Sadar? El socio ha renovado por pasión, ha pagado sabiendo que era difícil ver al equipo masculino. Osasuna Femenino nos está haciendo soñar un año más. ¿Por qué no fusionar la pasión de la afición y el sueño del equipo para volvernos a ver en El Sadar?

Las futbolistas podrán sentir el calor de la grada, el sueño de El Sadar, la afición podrá apoyar a Osasuna, conocer su asiento, y con esa unión perseguir la ilusión del ascenso. Hagámoslo posible.