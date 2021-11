Informativo de las 19:50 en Cope Navarra (16/11/2021)

estar informado hola qué tal muy buenas tardes saludos a punto de este martes 16 de noviembre resumimos la actualidad de la jornada comenzaremos como siempre hablando del tiempo información del tiempo mañana tendremos cielos nubosos o cubiertos abrirán claros en la ribera 12 lluvias débiles en el noroeste en la primera mitad de la jornada y brumas y algún banco de niebla matinal en el Pirineo y en las sierras de Aralar y de Urbasa las temperaturas con pocos cambios viento del norte y del noroeste temperaturas máximas mañana que oscilarán entre los 9 y los 13 grados tiene frío en casa en invierno gasta mucho en calefacción aislahome mediante la técnica de insuflado rellena con aislamiento fachadas y cada día estoy más contenta con residencias amavir que mis hijos tienen boda me quedo en fin de semana que tienen que trabaja y si se van de viaje me quedo unos días se adaptan a todas nuestras necesidades y comenzamos buenos informativo con un accidente mortal ocurrido a primera hora de esta tarde un joven de 26 años ha fallecido y otra persona ha resultado herida leve en una colisión entre dos vehículos en el metro 1,5 de la carretera Navarra 6230 en el término de cargar el suceso se ha producido poco después de las 15 la persona herida ha sido evacuada en ambulancia al hospital García Orcoyen de vehículos una furgoneta hasta lugar han acudido efectivos de bomberos del parque de los dos así como un equipo médico y también agentes de la CIA al foral y hablamos ahora del Cobi soy la directora gerente del Instituto de Salud Pública y laboral de Navarra María Ruiz ha manifestado que se está estudiando la posibilidad de solicitar el certificado covid ante el aumento de casos de coronavirus y ver qué herramientas existen para contener la situación ha hecho un llamamiento a las medidas preventivas individuales así como a la vacunación a quienes todavía no se han vacunado la vacuna en aquellas personas que todavía no lo han hecho la mascarilla sobre todo en en interiores y los exteriores cuando no podemos mantener la distancia el estar sobre todo en en ámbitos ventilados en el exterior mejor que en el interior pero es cierto que si la tendencia sigue en esta línea pues habrá que ir pensando en otro tipo de medidas que ayuden a frenar la situación y que la situación actualmente es de un aumento en la incidencia acumulada y seguimos en tendencia creciente cierto que seguimos en una tendencia creciente frente a esta situación a nivel del otro punto importante que es la ocupación hospitalaria va creciendo también progresivamente pero de una manera mucho más lenta no con una actividad también creciente qué es una situación que estamos vigilando mucho y que no es favorable en ese sentido no Mariano ha indicado sobre la vacunación de menores de 12 años que la postura de Navarra será favorable cuando lo apruebe la Agencia Europea del Medicamento y sobre la vacuna de recuerdo para menores de 70 años también ha dicho que está en proceso de estudio asimismo ha afirmado en los hospitales hay personas sin vacunar pero también algunas vacunadas y sabemos que una persona vacunada está protegida en un 90% frente a la hospitalización en este momento los hospitales tenemos que ser personas vacunadas y personas sin vacunar y luego también es cierto que muchas veces hay comorbilidades en las personas no hacen que a pesar de esta protección puede ser un virus puede descompensar una situación previa no lo cierto es que los contagios por covid-19 se aproximan a los 200 en este inicio de semana con 191 casos ayer lunes y una tasa de positividad del 5,9% esto representa un notable incremento respecto al domingo en el que se contabilizaron 130 casos destacados 7 positivos registrados ayer en Mutilva y los 16 de Estella ayer no hubo fallecimientos y se produjeron dos nuevos ingresos hospitalarios ninguno en la UCI de esta manera permanecen ingresadas 41 personas ocho de ellas en la unidad de cuidados intensivos Navarra sigue liderando la incidencia acumulada de casos de nuestro país y precisamente de incidencia más alta en Navarra es en menores de 11 años que lógicamente están sin vacunas el cuidado que mereces cuidado de personas de todas las edades en hospital y domicilio equipo de profesionales a tu servicio con amplia experiencia en el sector porque nos gusta cuidar de lo que más quieres te ayudamos cuando lo necesites tempus cuestión de confianza visítanos en Sancho Ramírez 1 y en acompañamiento personas punto es hablamos ahora de la violencia contra la mujer en estos momentos en Navarra y cinco víctimas de violencia machista en riesgo extremo y 18 en riesgo alto que requieren de protección de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la comunidad hay 1144 casos activos en el programa VioGen de la Delegación del Gobierno en Navarra preocupa el aumento de la peligrosidad de los casos Cristina Lamadrid es la directora de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer 1 48 horas un caso que puede ser alto en unas horas se puede convertir en extremo y viceversa la peligrosidad del autor por eso es el cerro este puede haber un intento de aproximación del autor puede haber sido visto por los cuerpos policiales y entonces automáticamente se incrementa de alto extremo el riesgo extremo implica que la mujer víctima y los si tiene menores a su cargo necesitan de una protección policial constante además de las denuncias por agresión sexual también aumentan en Navarra recientemente hemos conocido que las denuncias por agresiones sexuales se han incrementado un 78% con respecto a 2020 pasando de 14 a 25 y muchas de ellas hacer para menores de edad estos datos son una clarísima luz roja que nos indica que hemos de trabajar en la prevención de otros tipos de violencia contra las mujeres como es la ejercida contra la integridad sexual llamemos de asunto agentes de la Policía Foral de la comisaría de Elizondo han imputado un delito contra la seguridad vial a un camionero que circulaba con una rueda del semirremolque reventada y una tasa de alcohol que sextuplicaba la permitida fue en la Nacional 121a Pamplona Behobia a la altura del puerto de Velate 6000000 del Ministerio Educación y Formación Profesional para crear las primeras 319 plazas de 0 a 3 la inversión prevista hasta 2023 es de 11,9 millones de euros en la Comunidad Foral más de 1100 familias navarras Evans en la creación de plazas públicas y gratuitas el Director General de Salud Carlos Artundo asegurado en una comisión parlamentaria que la asistencia sanitaria es universal de facto en Navarra pero no legalmente cuando ya que Navarra hizo una ley de universalización de asistencia sanitaria que fue recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy y la anulo el Constitucional por eso ha dicho que hacen apaños y parcheos para garantizar la asistencia sanitaria sin cobrar a las personas migrantes en situación irregular qué es lo que estamos haciendo como siempre qué significa intentar minimizar minimizar los impactos negativos que para la gente las personas en concretamente migrantes tiene el hecho de que no esté reconocido por ley la universalización de la asistencia sanitaria dental paliar sus efectos no cobrando sanitaria garantizando que esas personas tienen derecho a la asistencia sanitaria el director general de salud explicado que se emiten facturas a las personas en situación irregular porque es el procedimiento administrativo pero la voluntad del si es posible que no se emitan facturas y si se emiten que sea papel mojado y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha defendido en el Senado que la presidenta de Navarra María Chivite representa una idea plural y diversa de esta comunidad en respuesta a la senadora Navarra de Navarra suma Ruth Goñi que le ha reprochado los acuerdos del PSN con nacionalistas y proetarras el destrozo en la competitividad el progreso y los servicios sociales en Navarra está provocado por una mala decisión política suya y de la señora Chivite solo una decisión lo malo es que pagamos las nefastas consecuencias todos los navarros y de nuestros bolsillos además dos años después de esa decisión política el PSOE Navarro afirma orgulloso que el camino emprendido no tiene retorno tienen razón con Bildu obvio que no hay reto y antes de despedirnos le recuerdo que la implantación de la zona azul en San Jorge en la Rochapea norte y en la Chantrea generado una rotación en estas zonas por ciento y el pabellón Navarra arena acoge este fin de semana el evento play Pamplona pues así terminamos escuchas la linterna en COPE seguimos contando te tú te interesa con Ángel Expósito