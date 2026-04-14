Hugo López, experto en motor: "Ahorro 40 euros de echar en una gasolinera a echar en otra con este vehículo que tiene un depósito de 105 litros"

El experto en motor y creador de contenido Hugo López, más conocido en redes sociales como REKADISTA TXATARRISTA, ha vuelto a poner de manifiesto una situación que afecta a miles de conductores en España: la gran diferencia en el precio de los combustibles entre unas estaciones de servicio y otras. En un vídeo que ha compartido en su cuenta de TikTok, López ha calificado de "vergüenza" la situación actual del diésel.

La denuncia se ha producido el pasado 10 de abril, cuando el creador de contenido se ha encontrado con una gasolinera cerca de Dicastillo (Navarra) que vendía el gasoil a 1,61 euros el litro. Este precio contrastaba enormemente con el que había visto en otras estaciones de servicio durante su trayecto desde Estella, donde el coste ascendía a valores de 1,88, 1,90 e incluso más de 2 euros por litro.

Europa Press Imagen de archivo de un hombre repostando en una gasolinera en Madrid

El debate sobre el margen de beneficio

Ante este llamativo contraste, Hugo López ha lanzado una reflexión a sus seguidores sobre los márgenes de beneficio que aplican las petroleras. "Si una empresa que suministra el gasoil a 1,61 gana dinero, ¿cuánto están ganando las que ponen el litro a 2,05?", se ha preguntado en el vídeo, cuestionando la justificación de precios tan elevados en un contexto donde otros competidores ofrecen el mismo producto mucho más barato.

Quién se está llevando la pasta"

El propio López ha explicado el impacto directo que esta diferencia de precios tiene en su bolsillo. Gracias a que su vehículo tiene un depósito de 105 litros, la diferencia de 40 céntimos por litro entre la gasolinera más cara y la más barata le permite un ahorro considerable. "En un depósito de gasoil, si está en reserva, yo me ahorro 40 € de echar en una gasolinera o echar en otra", ha sentenciado. Saber utilizar herramientas como Google Maps para encontrar la gasolinera más barata se ha convertido en una habilidad clave para el ahorro.

Ahorro 40 euros de echar en una gasolinera a echar en otra"

EFE Dos personas repostan en una gasolinera en Ourense

¿Quién es Hugo López, el popular @rekadista?

Detrás de la cuenta @rekadista se encuentra Hugo López Urteaga, un emprendedor originario de Bilbao y afincado en San Sebastián. Con formación en Marketing y Negocios Digitales, López ha unido su pasión por el motor y la mecánica con su faceta de comunicador, creando una de las comunidades más grandes de España en su nicho.

Su centro de operaciones es Cafe Racer SSpirit, un taller de personalización de motocicletas que fundó en San Sebastián. Su contenido no solo aborda la volatilidad de los precios del combustible, una situación que ha provocado hasta errores en el etiquetado de precios en algunas gasolineras, sino que se adentra de lleno en el mundo de la "chatarra", como él mismo lo denomina.

En sus canales de TikTok y YouTube (REKADISTA y TXATARRISTA), documenta la restauración de vehículos antiguos, aventuras como la ruta Transpirenaica en una moto clásica o situaciones curiosas de su entorno. Esta mezcla de conocimiento técnico y entretenimiento le ha permitido construir una sólida presencia en el mundo digital del motor.