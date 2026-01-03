Detenido por violencia de género y por ocultar un arsenal de droga en el congelador de casa: Encerradas en el baño por miedo

Una intervención de la Guardia Civil contra la violencia de género destapa un delito contra la salud pública en La Rioja

Agentes de la Guardia Civil han detenido en La Rioja a un hombre de 48 años como presunto autor de un delito de violencia de género contra su pareja y otro contra la salud pública. El arrestado, vecino de Villamediana de Iregua, ocultaba diversas sustancias estupefacientes en su domicilio y ya le constaban antecedentes por malos tratos en el ámbito de la violencia de género hacia una pareja anterior.

Encerradas en el baño por miedo

La actuación se iniciaba durante la tarde del pasado día 27, cuando una llamada al teléfono 062 de la Guardia Civil alertó de la situación. La víctima informó de que su pareja había consumido drogas, se encontraba muy alterado y violento con ella y no la dejaba salir de la vivienda, situada en el Camino Viejo de Villamediana de Iregua.

Al llegar al domicilio, los agentes escucharon gritos y observaron a la mujer en un evidente estado de nerviosismo, pidiendo ayuda desde una ventana. Ante la gravedad de los hechos, accedieron a la vivienda, pusieron a salvo al agresor y auxiliaron a la víctima y a su hija menor de edad, quienes se encontraban encerradas en el baño para protegerse.

Un arsenal de droga para Navidad

La mujer ha relatado que su pareja había comenzado a consumir sustancias estupefacientes delante de ella y de su hija. Según su testimonio, al negarse a participar, el hombre se mostró violento e intentó inmovilizarla para obligarla a probar la droga. En una primera inspección, los agentes localizaron restos de 'speed' y 'marihuana' que evidenciaban un consumo reciente en la vivienda.

La inspección del inmueble ha revelado la existencia de un arsenal de droga presuntamente destinado a la venta. En el fondo del congelador se ocultaba una bolsa con 534 gramos de 'speed', mientras que en un cajón se encontraron varias dosis de 'cocaína rosa' (tusi), pastillas de 'éxtasis', 'marihuana' y 'cristal'.

La Guardia Civil estima que el 'speed' intervenido, que iba a ser vendido en Navidad, podría haber generado 2.144 dosis tras ser adulterado, alcanzando un valor en el mercado ilícito de 24.765 euros. Tras la detención, el hombre ha sido puesto a disposición judicial, que ha decretado su ingreso en prisión.