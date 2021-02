Un 'youtuber' reclama un aeropuerto en Andorra y se le vuelven en contra: "Lo pagas y ya"

El youtuber Wall Street Wolverine se hace viral al reclamar un aeropuerto en Andorra.

"Andorra necesita urgentemente un aeropuerto", asegura Wolverin. "Le daría muchísima vida porque, claro, tú conectas prácticamente a diario un vuelo La Seu a Madrid y eso cambia mucho", dice el 'youtuber'. Afirmaciones que se han hecho virales aunque se le vuelven en contra:

¿Un aeropuerto para usarlo tú...? No hay problema. Lo pagas y ya. https://t.co/4yYMG9wsp3 — Stéphane M. Grueso (@fanetin) February 2, 2021

Acaba de descubrir para qué sirve pagar impuestos.https://t.co/tSsTjLq7sX — gerardo tecé (@gerardotc) February 2, 2021

Las palabras de Wolverine también han sido criticadas porque hace fechas puso en solfa hace fechas el gasto en el aeropuerto de Málaga.

Vaya, el aeropuerto de Málaga lo usan casi 20 millones de personas y no tiene aviones. ������ pic.twitter.com/mdonBVQxVm — Domingo �� (@izualdomingo) January 31, 2021

Se le está quedando pequeña Andorra.

No se podía saber.pic.twitter.com/LpSQgNsQ4r — El Nota Lebowski ���� (@elNota_Lebowski) February 2, 2021

Crowfunding para el Aeropuerto Wallstreet Rubius Wolverine de Andorra. Lo veo. — �������������������������������� (@Whatintheworldo) February 2, 2021

Los 'youtubers' están en el punto de mira desde que Rubén Doblas Gundersen, más conocido como El Rubius, anunciara hace días su intención de trasladarse a Andorra, donde el régimen tributario es más ventajoso para las grandes fortunas. Una afirmación que ha generado una fuerte polémica en la opinión pública.

En el otro lado está el streamer Ibai Llanos, que defiende que los impuestos se paguen en España: "A mí me la pela lo que me quiten, sigo viviendo de puta madre", aseguraba en un vídeo que se ha hecho viral. "Por mí como si me quitan la mitad" porque los que deben pagar menos son las rentas más bajas como la de su madre o la de su abuela, argumentó.