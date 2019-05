Yolanda Preciado: "me voy satisfecha pero con alguna espina clavada"

La todavía alcaldesa de Alfaro, Yolanda Preciado, ha reconocido hoy en Cope Rioja que se marcha del Ayuntamiento de su ciudad natal, tras 20 años de trabajo, los 12 primeros como concejal, "con la satisfacción del deber cumplido, pero también me llevo alguna espina clavada".

"Nos ha tocado gobernar en dos legislaturas muy complicadas. Yo pensaba que, económicamente hablando, la primera iba a ser la más difícil, pero he visto que no. Al final, las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno central referidas a la Administración local nos han generado impotencia por no haber podido hacer lo que hubiésemos querido", ha explicado Preciado, quien, en este punto, se ha referido concretamente al polígono industrial de 'La Senda', que todavía no dispone de suministro eléctrico.

En el lado bueno, Preciado confiesa en Cope que le gustaría que la recordaran "como soy yo, una persona cercana que ha intentado dar respuesta a todas las inquietudes de los alfareños y que ha agradecido enormemente el gran esfuerzo realizado por empresarios y emprendedores en tiempos muy complicados, y que ha pretendido hacer las cosas lo mejor posible para el interés general de mis paisanos".