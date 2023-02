La XXIV Muestra Nacional de Teatro 'Cómicos 2023' reunirá en Alfaro a Manel Fuentes, Jandro e Yllana

La 24ª edición de la Muestra nacional de Teatro 'Cómicos 2023' ha centrado buena parte de la conversación que este 17 de febrero hemos mantenido en COPE Rioja con Julián Jiménez Velilla, alcalde de Alfaro, quien también se ha referido a la celebración, ayer, del 'Jueves de Lardero' y a la regularización de 21 de los trabajores eventuales con que cuenta la plantilla municipal.

Sobre el ciclo teatral, destacar que la muestra incluirá la actuación del showman Manel Fuentes (11 de marzo) con “Mi vida con Bruce”, un espectáculo intimista y divertido entre el monólogo y la música en directo; el multipremiado espectáculo AKA (Also Known As el 18 de marzo), una sobria y necesaria pieza sobre la identidad; el popular mago Jandro (el día 4 de marzo) y las producciones “Maestríssimo” (24 de febrero), “Trash” (25 de marzo) y “Passport” (3 de marzo), de los ya clásicos 'Yllana' y su disparatado humor sin palabras.

Las entradas ya están a la venta en alfarocultura.sacatuentrada.es y en www.quatrecats.com.

Además, y como una actividad complementaria del festival, el viernes 17 de marzo a las 22:30 horas en la sala Florida se desarrollará la Jornada “Cómicos de Cine”, celebrando el 25 aniversario del festival de cine “Octubre Corto” de Arnedo, con la proyección de una selección de los mejores trabajos presentados al festival. La entrada será de 4€.

Los interesados pueden obtener sus localidades e información más detallada en la página www.quatrecats.com y en alfarocultura.sacatuentrada.es. También en el tótem del Ayuntamiento de Alfaro por las mañanas de 10 a 14 horas y por las tardes de 16:30 a 20 horas o en las taquillas de la Sala Florida los días de función desde una hora antes de cada espectáculo.